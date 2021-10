Saviez-vous que les loutres choisissent un caillou avec lequel jouer toute leur vie ?

02/10/2021 à 12:03 CEST

L’attachement à la matière semble une qualité intrinsèque de l’être humain. Cependant, il existe des animaux qui peuvent également ressentir une affection particulière pour certains objets, comme la loutre. Et c’est que ce mammifère allongé et glissant adore passer des heures inactives à doigter un caillou et à jouer avec. Les loutres choisissent un jour leur galet préféré et le gardent (dans une poche interne de leur corps aussi) comme s’il s’agissait d’un trésor Pour le reste de leur vie.

La raison de ce comportement étonnant est encore un mystère pour la science. Les chercheurs ne s’entendent pas sur le fait que ce fait joue un rôle dans la vie de ces animaux, ou si, au contraire, c’est le hasard qui se cache derrière ce syndrome de Diogène si particulier. Cependant, les experts ont découvert qu’il peut y avoir une raison pour laquelle les loutres gardent jalousement leur caillou préféré.

Selon la théorie de l’évolution, chaque mouvement effectué par l’animal doit avoir un objectif clair. Dans ce cas, Il est possible de penser que le jeu constant que le mammifère effectue avec sa pierre préférée est une pratique qui améliorera ses compétences de chasse. Le fait est que les loutres qui habitent l’Amérique du Nord sont si agiles dans leurs membres supérieurs en matière de motricité fine, qu’elles peuvent les utiliser pour attraper leurs proies.

Ils ont également perfectionné leurs compétences pour accéder à plus de nourriture. Les loutres sont capables d’utiliser des outils, tels que des pierres, pour ouvrir les crustacés et séparer les carcasses de crustacés, de bivalves et d’autres petits animaux marins décortiqués.

Susan Milius, biologiste spécialisée dans les sciences de la vie, en observant le comportement de cet animal est arrivée à la conclusion qu’il ne s’agit pas de n’importe quel gibier. Le chercheur précise que le mouvement que font ces mammifères avec leur pierre préférée (ou leurs pierres, il peut y en avoir plusieurs) s’apparente plus à un balancement entre les pattes avant, qu’à un lancer rythmé d’objets en l’air, à la jonglerie, bien qu’en réalité l’animal exécute toutes sortes de pirouettes avec le minéral. Dans cette vidéo, vous pouvez l’apprécier.

C’est-à-dire que Milius exclut qu’il s’agisse d’une diversion et considère que ces mouvements sont davantage liés à un moyen de survie et d’amélioration de leurs compétences. Cependant, cette théorie n’a pas été partagée par de nombreux autres chercheurs qui, contrairement à Milius, considèrent que l’équilibrage des pierres n’a pas d’objectif final.

Pour garder vos mains entraînées

La seule chose qui soit claire, c’est que l’attachement que ces animaux développent pour les galets est tel qu’ils finissent par devenir leurs compagnons de vie. la loutre en prendra soin comme s’il s’agissait de quelque chose d’inséparable, en le gardant pendant des années dans les plis de vos aisselles, de les sortir de temps en temps et de jouer avec comme s’il s’agissait de jongler.

Bref, le mouvement oscillatoire que ces animaux font avec les pierres pourrait s’expliquer ainsi : comme un besoin évolutif de s’adapter à leur environnement, dans lequel ils doivent gardez vos ongles pointus et vos mains entraînées.

Dans le monde, il existe 13 espèces de loutres réparties en sept genres ; certains sont marins et d’autres fluviaux. Tous ne mangent pas avec les mains. Par exemple, les loutres de rivière chassent souvent les petits animaux comme les poissons et les grenouilles avec leur bouche. Pendant ce temps, les loutres tropicales (Asie et Afrique) et celles d’Amérique du Nord et du Sud, le font avec leurs mains.

Ceux qui se sont habitués à utiliser des outils sont ceux d’Amérique du Nord, où il est également menacé d’extinction à cause du braconnage. Ceux qui peuplent l’Amérique du Sud ne sont pas moins menacés, notamment à cause de leur grande taille (ils peuvent mesurer jusqu’à 2 mètres et peser entre 35 et 45 kg). Et c’est que cette espèce spécifique (appelée par les conquérants espagnols “loup de rivière”) est l’un des superprédateurs d’Amérique du Sud. Leur extinction a été évitée grâce aux écloseries.

Avec leur fourrure imperméable, ils peuvent garder leur corps au chaud, ce qui leur permet de passer beaucoup de temps dans l’eau. En réalité, il y a des loutres de mer qui peuvent être submergées toute leur vie. Sans surprise, ils sont également de grands nageurs, atteignant des vitesses allant jusqu’à 12 kilomètres par heure lorsqu’ils nagent et peuvent rester plonger jusqu’à 4 minutes avant de sortir pour respirer.

L’eau est leur habitat à tel point qu’ils y dorment et pour ne pas être séparés du reste du groupe emporté par les courants (fluviaux ou marins), les membres d’un même troupeau se tiennent la main la nuit.

Dans la péninsule ibérique, la loutre est une espèce qui semble avoir entamé un lent processus de rétablissement, après avoir été lourdement menacé.

