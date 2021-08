Saviez-vous que l’Espagne concentre 90 % de tous les vautours en Europe ?

in

08/02/2021 à 12:03 CEST

L’Espagne est un véritable paradis pour les goules (vautours, vautours percnoptères et gypaètes barbus), puisqu’elle contient jusqu’à 90 % de tous les spécimens d’Europe. D’où l’importance des politiques de rétablissement de ces espèces menées par les institutions publiques.

Il y a des raisons d’espérer. Les populations d’espèces de goules en Espagne ont bénéficié au cours de la dernière décennie des mesures mises en place pour garantir l’alimentation de ces oiseaux de manière durable.

Plus précisément, le décret royal 1632/2011 a contribué à améliorer la situation de ces espèces au cours de la dernière décennie, en facilitant la disponibilité de charognes. C’est ce qu’indique le dernier rapport d’évaluation du respect de cette norme publié par le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique.

L’Espagne joue un rôle essentiel dans la conservation des goules. En concentrant plus de 90 % des spécimens de toute l’Europe, il constitue la principale enclave mondiale pour la protection de ces espèces.

Parmi les espèces les plus communes, la vautour fauve, avec quelque 30 000 couples nicheurs ; le vautour noir, avec environ 2 500 couples ; le vautour percnoptère, avec une population stable de 1 500 couples, et le vautour percnoptère

Le rapport, préparé par le groupe de travail sur l’alimentation des goules, composé de représentants de Miteco et des communautés autonomes et d’experts, reflète les actions qui ont été menées en 2018 et 2019 pour améliorer la disponibilité de nourriture pour ces espèces, identifiées comme une priorité au niveau européen.

La réglementation espagnole sur l’alimentation des goules, qui a maintenant dix ans, établit un cadre juridique pour la apport de différents types de charognes dans les mangeoires clôturées autorisées par les administrations et permet aux élevages de ne pas ramasser les carcasses d’animaux domestiques tels que les moutons ou les chèvres, dans le but de faciliter qu’elles servent de nourriture aux goules.

Les communautés autonomes élaborent des plans

À la suite de ces réglementations, 14 communautés autonomes ont approuvé leurs propres plans pour délimiter des zones de protection pour l’alimentation des goules, qui s’étendent aujourd’hui sur 61% du territoire national. Dans ces zones, au moins neuf communautés ont autorisé les exploitations d’élevage à laisser les carcasses des animaux, sans obligation de les retirer pour les détruire dans les usines de transformation.

Au total, ce sont plus de 15 700 exploitations d’élevage qui exercent cette activité, notamment en Estrémadure, en Cantabrie, en Andalousie, en Castille-et-León et en Navarre.

Ainsi, en 2019, plus de 6 200 tonnes de charognes ont été générées, soit près du double de ce qui a été généré en 2015. Cette quantité représente plus de 60 % de la nourriture fournie aux goules par les programmes régionaux officiels. Les 40 % restants sont couverts par plus de 3 600 tonnes de charognes collectées dans plus de 250 mangeoires clôturées dans 11 communautés autonomes.

Les deux systèmes ont fourni 46,7% de la nourriture annuelle des espèces de goules, pratiquement la moitié de leurs besoins trophiques. Le reste des charognes consommées par ces oiseaux provient d’autres sources non gérées directement par les administrations, telles que les espèces sauvages, d’autres carcasses de bétail et les sources anthropiques de nourriture telles que les dépotoirs.

Collaboration des agriculteurs

La participation active du secteur de l’élevage a permis d’apporter des charognes dans un scénario de bénéfice mutuel écologiquement et économiquement.

Les espèces de goules, en se nourrissant d’animaux morts et, dans certains cas, d’animaux malades, contribuent à limiter la propagation des agents pathogènes entre les animaux, ce qui favorise la gestion sanitaire du bétail.

En outre, empêcher l’enlèvement des carcasses d’animaux des zones rurales et leur traitement ultérieur dans les installations industrielles, permettant des économies économiques et une réduction du niveau des émissions de gaz à effet de serre.

Le développement des programmes d’alimentation en Espagne a contribué à améliorer la situation de ces espèces, dont le recensement est en augmentation depuis une dizaine d’années et a même permis le transfert de certains spécimens (notamment les vautours noirs et les vautours fauves) vers des pays comme la France, Bulgarie, Italie ou Israël pour le développement de programmes de réintroduction.

Dans le cas particulier de la Junta de Andalucía, développe un programme ambitieux divisé en dix actions pour promouvoir l’expansion des différents types de vautours qui vivent en Espagne :

1.Catalogage. Le but de cette ligne est de déterminer les critères qui permettent d’établir quand l’espèce peut être déclassée dans le Catalogue andalou des espèces menacées.

2 Gestion des habitats. Des mesures sont incluses pour améliorer les territoires afin qu’ils contiennent les caractéristiques des habitats dont l’espèce du Plan a besoin.

3.Réduction de la mortalité non naturelle. L’objectif principal est de poursuivre les travaux liés à la réduction des cas d’empoisonnement et de collisions avec les infrastructures associées aux aires de répartition des espèces de goules telles que les éoliennes et les lignes électriques.

4. Augmentation du succès de reproduction. Les mesures incluses dans cette ligne visent à améliorer les zones de nidification et à poursuivre les programmes d’élevage en captivité et de réintroduction du gypaète barbu et la mise en œuvre d’un programme d’élevage en captivité du gypaète percnoptère.

5.Suivi. Dans cette section, le travail de surveillance des espèces est collecté à la fois pour connaître l’état dans lequel elles se trouvent et pour pouvoir détecter les menaces qui les affectent et comment fonctionnent les actions qui sont menées.

6. Recherche. Les axes de recherche sur lesquels seront priorisées les études à mener pour améliorer la gestion de l’espèce, qui seront menées à travers une convention avec d’autres entités visant à la conservation des goules sont décrites.

7. Divulgation et communication. Les mesures de cette ligne visent à transmettre à la société et aux secteurs qui peuvent être directement impliqués dans le Plan, ses lignes d’action.

8. Éducation et sensibilisation. Les travaux de cette lignée visent à amener la société à reconnaître l’importance et à s’impliquer dans la conservation des espèces de goules.

9. Participation sociale. Les mesures établies dans cette section visent à obtenir la participation des secteurs qui pourraient être impliqués dans l’exécution du Plan.

10. Coopération et coordination. Cet axe de travail cherche à faire le lien entre les différents projets nationaux et internationaux visant les espèces de goules.

Cela peut vous intéresser : Le vautour noir double sa population en Castilla y León en vingt ans

Cela peut vous intéresser : Les vautours sont-ils des tueurs de bétail ?