Saviez-vous que Time Mag obsolète et non pertinent existe toujours? Voici quelques idées de Kook pour vous! ⋆ 10z viral

Le magazine Time, une publication déjà hors de propos dans un monde 24/7, continue d’essayer de compenser sa pertinence perdue en devenant plus résolument libéral. Le numéro «Visions of Equity» de l’édition du 24 mai / 31 mai 2021 présentait «40 voies à suivre: étapes concrètes pour une Amérique plus équitable». Vous ne serez pas surpris d’apprendre que les suggestions de la publication sont pour la plupart des chapes de gauche.

Chaque idée est d’un auteur différent, mais il n’y a pas d’idées ouvertement conservatrices et de libre-échange sur la façon de construire une meilleure Amérique. Voici quelques-unes des solutions présentées: «Abolir le collège électoral», «Réformer la fiscalité pour réduire l’écart de richesse», «Promulguer des soins de santé universels», «Mettre en œuvre des chèques logement universels», «Promulguer des soins de santé universels», «Garantir à tous l’accès à des soins de santé sexospécifiques »,« Créer un pré-K universel »,« S’engager à élever des enfants soucieux de l’équité. »

Garçon, toute la diversité des opinions là-bas au magazine Time! Peut-être que cela a quelque chose à voir avec la publication hésitante – que vous ne voyez probablement que maintenant chez le dentiste ou chez le médecin – tirage réduit en 2017. Comme le notait à l’époque le Wall Street Journal: «La société réduira progressivement la diffusion hebdomadaire de son magazine phare Time d’un tiers à 2 millions d’exemplaires. Cette décision est en partie une reconnaissance du fait que cela ne vaut pas la peine de continuer à imprimer autant de copies promotionnelles. »

À ce stade, le magazine Time n’est tout simplement pas un magazine d’information. Cela ne fait pas un moment, mais il publie maintenant régulièrement des «numéros doubles», ce qui signifie que l’hebdomadaire obsolète est maintenant un bimensuel encore plus obsolète.

Pas choquant, l’idée du magazine Time pour «Réformer la fiscalité pour réduire l’écart de richesse» inclut des appels à des impôts plus élevés. L’écrivain Dorothy A. Brown a fait du lobbying: «Les revenus des actions doivent être imposés de la même manière que les revenus des salaires. Les Américains blancs riches qui disent que la vie des Noirs est importante seraient certainement d’accord.

Le texte de présentation sur «la création de la pré-maternelle universelle» vante «l’appel de l’administration Biden à une taxe sur les riches pour étendre à tous les possibilités de garde d’enfants et de maternelle.

«L’activiste» Ady Barkan a écrit la section sur «Promouvoir les soins de santé universels». Il a applaudi:

Le président Biden a proposé un énorme investissement dans les soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées, tandis que les dirigeants démocrates du Congrès font pression pour réduire les prix des médicaments et pour renforcer et développer Medicare. S’ils peuvent adopter ces lois, ils nous rapprocheront significativement de la justice en matière de soins de santé en Amérique.

Il semble que les suggestions audacieuses qui apporteront «l’équité» à l’Amérique reviennent à faire ce que veulent Joe Biden et les démocrates. C’est le genre de hack de propagande démocrate qui a mis le magazine Time dans son état actuel: respiration sifflante et survivant à peine.

En 2019, J’ai produit une étude contrastant les couvertures ensoleillées et pleines d’espoir que les démocrates reçoivent pour le magazine par rapport à la réception de bande dessinée folle que les républicains endurent. Voici un montage vidéo de biais choquant: