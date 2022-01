Saviez-vous que vous pouvez jouer au Prince of Persia original dans Chrome ?

Le Prince of Persia original, sorti en 1989 pour Apple II, est une aventure à défilement horizontal et assez différente des entrées ultérieures de la franchise. Si vous voulez un peu de nostalgie et cherchez un moyen de jouer à nouveau (ou pour la première fois), alors vous avez de la chance.

Comme indiqué par Android Police, tout ce que vous avez à faire est de naviguer vers un site Web appelé PrinceJS et vous pourrez commencer à jouer. Cela fonctionne sur n’importe quel navigateur Chrome, y compris sur l’un des meilleurs téléphones Android disponibles. Le jeu utilise Javascript et prend même en charge les commandes tactiles, qui fonctionneront naturellement mieux sur une tablette ou un Chromebook.

Prince of Persia a un long héritage dans l’industrie du jeu, de l’un des jeux les plus emblématiques de Prince of Persia: Sands of Time à la série qui a finalement été directement responsable de la création d’Ubisoft Assassin’s Creed.

Après l’échec commercial de Prince of Persia 3D en 1999, les droits de la franchise Prince of Persia ont été vendus à Ubisoft. En 2003, Ubisoft a sorti Prince of Persia: The Sands of Time, suivi de plusieurs jeux comme Warrior Within. Le premier Assassin’s Creed a été directement inspiré de Prince of Persia, menant à l’une des franchises de jeux les plus réussies et emblématiques d’Ubisoft.

Ubisoft travaille actuellement sur un remake de Prince of Persia: Sands of Time, avec Ubisoft Puna à la tête du développement, bien que le jeu ait été retardé à plusieurs reprises, sans nouvelle fenêtre de sortie pour le moment.