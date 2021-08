Saviez-vous que Zelda : Phantom Hourglass emprunte son puzzle le plus ingénieux à un autre jeu ?

Zelda : Sablier fantôme a été la première entrée dans le Zelda série d’arriver sur DS, et a plu à beaucoup de gens dans le processus. Il abrite également l’un des puzzles les plus mémorables de la franchise, qui (alerte spoiler !) implique de fermer physiquement la console DS elle-même pour transférer une image de l’écran supérieur vers l’écran inférieur.

Ce casse-tête rappelle à quel point Nintendo est capable de sortir des sentiers battus avec ses jeux, mais le fait est que cette idée a été utilisée dans un autre jeu qui est sorti avant que Phantom Hourglass ne frappe les étagères des magasins – et ce n’était pas un fait par Nintendo.

Le développeur responsable est Cing, une entreprise qui n’est malheureusement plus parmi nous. Cependant, Cing a travaillé en étroite collaboration avec Nintendo et a produit des jeux comme ceux de 2005 Un autre code : deux souvenirs (Mémoire de trace en Amérique du Nord) et 2007 Crépuscule de l’hôtel : chambre 215. Ces deux jeux proposent une variante du casse-tête « fermer la console ». Fait intéressant, Nintendo possède l’IP pour ces deux titres ; les personnages d’Another Code et Hotel Dusk apparaissent dans Super Smash Bros. Ultimate en tant que personnages « d’esprit ».

Saviez-vous que ce puzzle était présent dans un autre jeu ? Ou est-ce une nouvelle pour vous ? Partagez vos pensées avec un commentaire ci-dessous.