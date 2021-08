Saviez-vous qu’il existe une plante africaine qui vit plus de 2000 ans ?

08/07/2021 à 09:12 CEST

Découverte en 1859 par le botaniste autrichien Friedrich Welwitsch (d’où son nom), Welwitschia mirabilis est endémique du désert de Namibie et est considérée comme un fossile vivant. Le plus important est sa longévité exceptionnelle, car il peut vivre plus de 2 000 ans. Il ne possède que deux longues feuilles, qui ne cessent de pousser tout au long de la vie de la plante et peuvent atteindre 15 mètres.

Pour se protéger du soleil dans les zones chaudes où il vit, le Welwitschia mirabilis utilise ses longues feuilles, qui sont en fait les plus longues du règne végétal. La surface de ces structures recouvre la plante et lui permet ainsi de vivre à des températures pouvant atteindre 65° Celsius. De plus, ils gardent le sol où il pousse froid et humide.

Au fil des années, son tronc épais s’élargit pour former un disque concave d’environ un mètre d’où jaillissent des systèmes de ramification contenant du pollen et des graines. Ces pousses s’élèvent au-dessus des feuilles. Habituellement, une seule graine pousse à l’intérieur de chaque cône et est emportée par le vent.

Bien qu’il puisse vivre plus de 2000 ans, on pense que certaines des plus grandes plantes peuvent avoir plus de 3000 ans, dont les feuilles n’auraient pas cessé de pousser depuis le début de l’âge du fer.

Elle est considérée comme l’une des espèces végétales les plus rares au monde. Il ressemble à une pieuvre, et selon une étude récemment publiée dans la revue Nature Communications, des chercheurs ont découvert certains de ses secrets génétiques, qui semblent être liés à son environnement environnemental particulier.

Il y a environ 86 millions d’années, après une erreur dans la division cellulaire, le génome entier de Welwitschia a doublé pendant une période d’aridité accrue et de sécheresse prolongée dans la région (lorsque peut-être le désert du Namib lui-même s’est formé), selon la révélation. au Fairy Lake Botanical Garden à Shenzhen et auteur principal de l’étude.

Leitch, co-auteur de l’étude, ajoute que les gènes dupliqués sont également libérés de leurs fonctions d’origine, en supposant de nouvelles. Cependant, avoir plus de matériel génétique a un coût, dit Wan, “l’activité la plus fondamentale pour la vie est la réplication de l’ADN”, dit-il, “donc si vous avez un grand génome, vous utilisez plus d’énergie pour maintenir la vie”, en particulier dans de tels un environnement rude.

L’étude a également révélé que Welwitschia avait d’autres modifications génétiques cachées dans vos feuilles. La feuille pousse à partir des extrémités, mais la pointe de croissance d’origine du Welwitschia meurt et à la place, les feuilles émergent d’une zone vulnérable de l’anatomie de la plante appelée méristème basal, qui fournit des cellules fraîches à la plante en croissance, dit-il.

Peut-on le cultiver dans notre jardin ? Selon cactus.com, pour avoir un Welwitschia mirabilis en bonne santé, il faut le planter dans un grand pot profond avec un substrat qui se draine très bien. En fait, il est fortement recommandé d’utiliser simplement de la pierre ponce seule ou mélangée avec du sable de rivière lavé. De plus, il faut arroser peu : une fois tous les 10-15 jours en été et mensuellement le reste de l’année.

Cependant, il sera inutile de l’avoir dans le meilleur substrat si le temps n’est pas au beau fixe. La température maximale peut être de 40º C sans problème, mais la température minimale ne doit pas descendre en dessous de 0º. Si tel est le cas, nous devrons le protéger dans une serre chauffée. Ce n’est donc pas une plante très adaptée à n’importe quel climat.

On calcule que il y a près de neuf millions d’espèces de plantes sur toute la planète. Chacun a des caractéristiques et des propriétés qui les rendent uniques. La grande majorité d’entre elles (environ 6,5 millions) sont terrestres, mais plus de 2 millions d’espèces sont d’origine aquatique.

L’une des théories les plus répandues et acceptées est celle qui affirme que les plantes terrestres ont évolué à partir d’algues vertes il y a entre 500 et 600 millions d’années. En supposant que cela soit correct, le premier est venu au monde à un moment donné de la période ordovicienne. Celles-ci couvraient des roches et des surfaces près des rivières et d’autres petites formations aquatiques saisonnières. Progressivement, ils se sont adaptés au terrain et ont commencé à se reproduire au moyen de spores.

La végétation a évolué pour se diversifier et a régné pendant des siècles sur toute la planète. Malgré le fait que de nombreux spécimens et espèces végétales se soient éteints, soit à cause du facteur humain, soit à cause du passage du temps et de son écosystème variable, des centaines d’organismes végétaux curieux et étranges habitent toujours parmi nous.

Cela peut vous intéresser : Une plante qui se camoufle pour se cacher des humains