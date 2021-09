Saviez-vous qu’il y a empoisonnement en buvant trop d’eau? C’est la quantité maximale que vous pouvez boire en une heure | La vie

C’est ce qu’on appelle l’hyponatrémie, et cela peut être mortel – que se passe-t-il si nous buvons beaucoup d’eau en peu de temps ?

Les trois quarts de notre corps sont constitués d’eau. Les médecins recommandent de boire au moins deux litres par jour, et si nous ne buvons pas régulièrement, nous nous déshydraterons et mourrons.

Mais il y a aussi l’excès inverse : empoisonnement en buvant trop d’eau, ce qui peut produire un hyponatrémie, et dans les cas extrêmes, causer la mort.

Comment est-il possible de s’enivrer avec un liquide vital pour la vie ? Le problème n’est pas l’eau que vous buvez, car ce n’est pas un liquide toxique, mais l’effet que l’excès d’eau produit sur notre corps.

Dans notre vie quotidienne, nous buvons souvent de l’eau, mais nous le faisons à intervalles réguliers. Notre propre corps possède des mécanismes de défense : Lorsque nous buvons quelques verres d’eau, nous nous sentons rassasiés.

Mais il y a des moments où on souffre de déshydratation, et on a un besoin urgent de boire beaucoup : quand on a passé beaucoup de temps en plein soleil, après avoir fait du sport, quand on n’a pas bu depuis de nombreuses heures, etc.

Si nous buvons beaucoup d’eau à la fois, une hyponatrémie peut survenir : l’excès de liquide dissout le sodium dans le sang. Un déséquilibre électrolytique se produit, provoquant mnausées, nausées, maux de tête, désorientation ou essoufflement.

Dans des cas extrêmes, l’hyponatrémie peut entraîner un état de choc et la mort.

Vous devez savoir que ce sodium réduit dans le sang non seulement causé par boire beaucoup d’eau à la fois. Il peut également apparaître à la suite de complications du diabète, d’une gastro-entérite, d’une insuffisance rénale ou de la consommation de drogues telles que l’ecstasy.

ET quelle est la quantité d’eau à boire pour souffrir d’une intoxication hydrique excessive? Cela dépend des gens, et s’ils ont une insuffisance rénale, du diabète ou s’ils ont fait de l’exercice. Mais les médecins estiment que boire entre 1,5 et 2 litres en une heure peut provoquer une hyponatrémie.

Dans la plupart des cas, il s’agira d’un empoisonnement léger qui provoquera des nausées ou des maux de tête. Mais si vous continuez à boire de l’eau, comme nous l’avons mentionné, cela peut causer la mort.

En cas de souffrance une intoxication à l’eau Il faut se rendre immédiatement chez le médecin, qui va administrer un traitement pour introduire du sodium dans le sang, et forcer l’expulsion de l’excès d’eau par les urines.