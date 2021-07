Saving Abel rejoint par le chanteur original Jared Weeks

SAUVER ABEL a annoncé le retour du chanteur original Jared semaines. Un nouvel EP, “Shade Of Grace – Vingt Ans Chansons”, qui revisite certains des premiers morceaux du groupe, sortira ce vendredi 9 juillet.

“Shade of Grace – Vingt ans de chansons”, un clin d’œil à SAUVER ABELLe surnom original de lorsque le groupe s’est formé en 2005, contient des versions retravaillées des premiers morceaux écrits par les co-fondateurs Semaines et guitariste Jason Null.

« Notre producteur Skidd, Jared et moi-même avons tous commencé à revenir à ces chansons indépendamment les uns des autres”, Nul explique. “Nous nous sommes tous sentis ramenés au début sans même nous en parler au début. C’est donc ce que nous avons fait.”

Avant l’annonce du départ de Scotty Austin, qui a remplacé Semaines en 2013, Semaines et Nul était déjà entré en studio avec le producteur Moulins Skidd pour la première fois en près d’une décennie pour réexaminer les pistes plus anciennes.

“Tu ne sais jamais comment ça va se sentir,” Semaines dit. “Comme, est-ce que ce sera bizarre ? Aurons-nous toujours cette chose cool que nous avions au début ? Eh bien, laissez-moi vous dire que c’est là. J’avais l’impression d’être de retour à ce jeune gars excité, pas blasé. Il y a juste quelque chose à propos de nous trois ensemble qui est magique.” Les sessions ont même produit un nouveau morceau, prouvant encore que la connexion est toujours là.

Pendant ce temps, un changement de SAUVER ABEL avait lieu, avec Austin décide de prendre du recul et de suivre sa propre voie, tout comme Semaines et Nul se rappellent comment SAUVER ABEL a débuté.

“C’était l’heure,” Semaines dit. “Il est temps de rentrer à la maison.”

“Shade Of Grace – Vingt Ans Chansons” est une promenade sur une route nostalgique où il montre magnifiquement comment OMBRE DE GRÂCE est devenu SAUVER ABEL et comment un petit duo de Corinthe, dans le Mississippi, a pu prendre ses grands rêves et les transformer en grandes réalités.

“Shade Of Grace – Vingt Ans Chansons” liste des pistes :

01. Train du Sud



02. Temps perdu



03. Je chante une chanson



04. Par ton maudit moi



05. La façon dont je t’ai aimé



06. Quoi qu’il en coûte

SAUVER ABEL travaille actuellement sur un album “essentiels” de l’automne 2021 contenant trois chansons inédites et un retour en studio au printemps 2022, avec Semaines une fois de plus à la tête du groupe.

“Le ciel est limité pour nous en ce moment,” Semaines dit. “Nous avons déjà fait des erreurs et de mauvaises décisions. Maintenant, nous devons le faire à notre manière, avec un peu plus de lucidité et beaucoup plus de solos de guitare.”

Fondée en 2005 par Semaines et Nul, SAUVER ABEL est un groupe de rock sudiste avec des crochets accrocheurs et des riffs lourds. Le quintette du Mississippi a fait irruption sur la scène avec son premier single, “Intoxiqué”, de 2008 éponyme “Sauver Abel”, qui s’est frayé un chemin à travers les charts rock grand public jusqu’au Billboard Hot 100 et Top 40. Les débuts du groupe ont été enregistrés sur Panneau d’affichage‘s Top 50 et est devenu RIAA-certifié platine, ainsi que la livraison de deux autres singles n ° 1 dans “18 jours” et “Noyade (face vers le bas)”.

SAUVER ABELle deuxième album de , “Miss Amérique”, a emboîté le pas, faisant ses débuts dans le top 25 des albums et produisant des singles similaires avec “Stupid Girl (seulement à Hollywood)” et “Le sexe est bon”. Après cinq Top 10 Panneau d’affichage-cartographie des célibataires, SAUVER ABEL sont retournés en studio pour leur troisième disque, “Abattre le géant”, qui a vu la chanson titre briser le top 10 sur plusieurs charts.

Après une tournée et une écriture incessantes, Semaines pris la décision de prendre du recul pour une pause bien méritée et de poursuivre une carrière solo. SAUVER ABEL poursuite des tournées, avec Austin remplissage Semainesles chaussures.

SAUVER ABEL a reçu plusieurs prix de MTV, VH1, Fusible, BMG et Choix de la musique. “Intoxiqué” a remporté la chanson la plus jouée de l’année et a atteint plus de 105 millions de streams sur Spotify et plus de 200 millions en tant que groupe. Leurs tournées ont inclus certaines des tournées les plus lucratives de tous les temps avec des groupes tels que NICKELBACK, PAPA GARDON, BRISÉ et SEVENDUST.

SAUVER ABEL est:

Jared semaines – Voix



Jason Null – Guitare



Scott Bartlett – Guitare



Scott Wilson – Basse



Dave Matthews – Tambours