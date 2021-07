savoir combien vous avez vendu au cours du dernier trimestre

05/07/21 à 15h06 CEST

Tesla a une nouvelle fois dépassé son record de livraison, et a franchi cette fois un cap symbolique. Comme le souligne Engadget, le constructeur de véhicules électriques, livré un record historique de 201 250 véhicules au deuxième trimestre 2021, la première fois qu’elle a fourni plus de 200 000 voitures à des clients au cours d’un trimestre donné.

Elle a livré 184 800 véhicules électriques au premier trimestre de l’année. Le modèle 3 et le modèle Y ont représenté presque toutes les livraisons. Les premières livraisons de la berline électrique de luxe ont officiellement commencé le 10 juin.

La réalisation est intervenue malgré “de nombreux défis”, a expliqué Elon Musk, l’un des principaux dirigeants de l’entreprise et son fondateur. Il n’a pas précisé ce qu’ils étaient, mais avait précédemment mentionné les problèmes de prix « importants » de la chaîne d’approvisionnement comme un facteur important dans la gestion des risques.

Les matières premières étaient un point sensible en particulier, a ajouté Musk. L’industrie automobile dans son ensemble a également été touchée par des pénuries de puces., ce qui rend difficile pour certaines entreprises de fabriquer suffisamment de voitures pour répondre à la demande qui existe sur le marché. Les estimations ont atteint 231.000. Néanmoins, il est à noter que Tesla surclasse ses propres résultats, même si la société s’est « refroidie » et a perdu son soutien ces derniers temps. Le pire est encore à venir, car le marché des véhicules électriques est de plus en plus contesté.