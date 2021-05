Savons-nous tout sur la mort d’Emily sur «Walker»? Geneviève Padalecki pèse (VIDEO) ⋆ .

Geneviève Padalecki de Walker a trouvé la meilleure raison de ramener du travail à la maison avec elle: c’est son mari.

Mariée à la star de la série Jared Padalecki depuis 2010 après s’être rencontrée sur le tournage de Supernatural, l’ancienne star de ABC Family’s Wildfire a partagé l’écran avec son mari toute la saison en tant que défunte épouse de Cordell, Emily. Comme les fans le savent, Em a été tué dans le pilote, donc tout ce que nous savons d’elle sont les souvenirs brumeux et aquarellés de Cord d’une femme presque angélique. Il y a quelques semaines, il a été révélé que son tueur était un trafiquant de drogue travaillant avec la Nation Northside, et Padalecki laisse entendre qu’il pourrait y avoir plus à l’histoire.

«Il y a beaucoup plus d’épisodes que j’ai filmés», taquine-t-elle. “Vous devrez juste attendre et voir.” L’épisode de cette semaine rappelle comment la famille Walker a fait face aux conséquences immédiates du meurtre d’Emily, alors c’est peut-être le bon moment pour garder un œil attentif sur tout ce qui est louche, les gens.

Exprimant son immense gratitude d’avoir la chance de travailler avec Jared dans leur ville natale d’Austin, au Texas, après ses 15 ans de course sur Supernatural à Vancouver – sans parler de la possibilité de résoudre leurs querelles domestiques avec des scènes romantiques – Padalecki est également clé en aidant les autres à retrouver leur sourire et, tout simplement, à sauver notre planète.

«Je suis vraiment passionnée par l’environnement et j’ai l’impression que cela commence vraiment par vos propres soins personnels», dit-elle, expliquant comment elle et son mari discutent ouvertement de leurs combats contre l’anxiété et la dépression sur les réseaux sociaux dans l’espoir de déstigmatiser le mental. problèmes de santé. De plus, l’Instagram de Geneviève est devenu le lieu de prédilection pour «Take Only What We Need», sa plate-forme numérique pour la promotion de la durabilité et des ressources pour «rendre le monde globalement meilleur», ainsi que son populaire club de lecture mensuel et, à partir de cette semaine, des photos du nouveau membre de la famille, Bridger.

Bien sûr, étant mariés à l’un des farceurs les plus notoires de la télévision, nous ne pouvions pas laisser passer l’occasion de savoir comment donner à Jared ce qu’il prépare si célèbre. Et comme vous pouvez le voir, elle pourrait contenir son enthousiasme à partager!

Walker, les jeudis, 8 / 7c, The CW