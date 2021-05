Saw et 7 autres films d’horreur qui sont toujours amusants à regarder après avoir connu la grande tournure

Pousser un cri

Un autre film original dans une longue franchise qui est amusant à donner un autre tourbillon est Scream de 1996. Contrairement à Saw, le slasher de Wes Craven est un jeu d’enfant, mais n’aimons-nous pas un festival d’horreur campy? Le film parle d’un tueur masqué appelé Ghostface qui est en train de commettre des meurtres et du groupe d’adolescents qui sont sa cible. J’ai vu Scream un certain nombre de fois, et j’oublie toujours la conclusion du film, qui est, bien sûr, que BF de Neve Campbell est l’un des deux tueurs qui hantent l’équipe de leur lycée. C’est toujours une interprétation intelligente du slasher qui est un plaisir de revenir.