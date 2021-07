Saweetie a un repas signature de McDonald’s

Être une célébrité, c’est être obsédé par absolument tout ce qui les concerne… y compris leurs préférences alimentaires. McDonald’s permet d’être un fan inconditionnel avec sa collection de plats signature inspirés des commandes de célébrités, et la dernière commande signature disponible est basée sur les favoris du rappeur Saweetie Micky D.

Le repas est disponible à partir du 9 août dans les succursales participantes. Les clients de McDonald’s peuvent commander le repas Saweetie qui comprend un Big Mac, des McNuggets en quatre morceaux, des frites moyennes et un Sprite moyen. Pour tremper, ajoutez la sauce barbecue acidulée bien-aimée de McDonald’s et la sauce « Saweetie ‘N Sour » – la sauce Sweet’ N Sour que vous connaissez et adorez renommée pour l’occasion.

Pour profiter pleinement de l’expérience Saweetie, le chanteur de “Tap In” suggère d’ajouter des frites à votre Big Mac, d’utiliser des trempettes comme garniture et de mettre des pépites dans votre hamburger. Quelle que soit la façon dont vous le tranchez, vous apprécierez les saveurs familières de McDonald’s.

Non seulement le repas sera disponible à l’achat inspiré par le rappeur, mais il sera également présenté dans un emballage spécialement conçu. Saweetie est la dernière célébrité à avoir sa commande McD disponible, après BTS, J Balvin et plus encore.

“McDonald’s et moi courons profondément – depuis mon enfance à Hayward, en Californie, tout au long de mes années d’université – j’ai donc dû amener mon gang glacial dans mes favoris de tous les temps”, a déclaré Saweetie dans des documents de presse. « Selon l’humeur dans laquelle je suis, il y a tellement de façons de profiter de ma commande. J’aime garder les choses fraîches – je sais que c’est vrai. ”

