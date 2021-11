Saweetie fait ses débuts électriques avec la performance ‘SNL’, et les fans l’adorent

Saweetie a fait ses débuts en SNL et les fans l’adorent. La rappeuse « Tap In » et cousine de la starlette par intérim Gabrielle Union a montré que son talent va au-delà des paroles à la mode et de la chorégraphie synchronisée. Saweetie a aussi des côtelettes de comédie. Avant ses débuts chez SNL, une promo mettant en vedette l’acteur de Saweetie Kyle Mooney dans un sketch a laissé entendre que les deux avaient un passé romantique, laissant quelques sentiments d’amertume.

« Bonjour Kyle, » dit-elle avec un roulement des yeux. « Bonjour Saweetie », a-t-il répondu. Lorsqu’on lui a demandé si les deux se connaissaient, Mooney a répondu: « Nous l’avons fait, jusqu’à ce qu’elle rompe nos fiançailles. » Mooney s’est éloigné lorsqu’on lui a demandé si oui ou non travailler ensemble serait un problème. Encore une fois, Saweetie a terminé les choses avec un roulement des yeux.

Le rappeur « Icy » sort d’un partenariat majeur avec McDonald’s. Le repas « Saweetie » comprenait un Big Mac, un cheeseburger, des frites et des pépites de poulet en quatre morceaux avec une sauce spéciale. La rappeuse avait même sa propre phrase à dire aux employés lorsque les clients entraient dans le service au volant, s’inspirant de ses paroles populaires de « meilleur ami ».

Récemment, elle a parlé du retard de son premier album. « Je pensais [the album] était fait, mais après l’avoir rencontrée, j’ai eu une révélation », a expliqué Saweetie, comme le rapporte Revolt. « Cet album doit avoir des sentiments, il doit avoir une âme, il doit avoir de l’esprit. Et j’ai beaucoup de place pour l’amélioration, donc je vais travailler là-dessus. Et une fois que ce sera fait, l’album sortira. »

Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché son ascension. Et apparemment, les dirigeants de SNL en ont pris note. Les réactions sur les réseaux sociaux prouvent qu’elle est là pour rester.

Une beauté classique

Saweetie se produit sur #SNL

Si Old Hollywood & the Ice Capades avaient un bébé. Et je suis là pour ça. pic.twitter.com/hnWa41bz9T – Breanna Drennan (@goodgrlbreabrea) 21 novembre 2021

Beaucoup ont souligné les courbes de Saweetie. D’autres ont été impressionnés par sa prise de l’élément glam hollywoodien pour la première performance de SNL.

Appuyez sur

Je sais que vous aimez tous assister aux performances de Saweetie, mais c’est peut-être le meilleur que j’ai vu d’elle et j’apprécie toujours l’effort. #SNL – Ty (@TyIsLiving) 21 novembre 2021

Alors que certains se sont plaints de la théâtralité, d’autres ont apprécié. Les cheveux roux, la barre de ballet et les éléments de performance étaient un 10 pour les autres.

Avant-gardiste

J’adore la torsion de la barre de ballerine noire #Saweetie lui a donné la performance #SNL. #Tué – Ronda Racha Penrice (@rondaracha) 21 novembre 2021

Saweetie a définitivement livré avec les modes et les utilisateurs de médias sociaux remarqués. L’ensemble embelli était fini.

Difficultés techniques

Saweetie a fière allure. Nous ne pouvons pas faire fonctionner le son, donc je ne peux pas commenter sa performance. #snl – Velociraptor lumière de Noël électrique boogaloo (@whoopsdinosaur) 21 novembre 2021

« Tap In » est la chanson signature du rappeur. Mais, il semble y avoir quelques difficultés techniques et une boucle constante, du moins selon les réponses des médias sociaux.

Bootylicious est-elle?

Mon DIEU, #Saweetie a les courbes d’un Innerstate Cloverleaf !#SNL#SimuLiu – 🦃🦃Telehell (NOUVELLES ÉMISSIONS DIMANCHES – pour l’instant) (@TelehellPodcast) 21 novembre 2021

Saweetie est peut-être connue comme une rappeuse talentueuse et a expliqué ouvertement comment elle s’est battue pour sa place dans l’industrie. Mais, cet utilisateur de Twitter se concentre sur ses actifs physiques.

