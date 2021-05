Saweetie Grateful Horaire chargé prend conscience de la douleur causée par la rupture de Quavo ⋆ .

WENN / Apega

Dans une interview sincère pour la couverture d’un magazine, la hitmaker de «Tap In» admet qu’elle a appris que le monde ne s’arrête pas pour elle simplement parce qu’elle a eu le cœur brisé.

Saweetie s’est jetée dans son travail pour aider à guérir son cœur brisé après s’être séparée de son collègue rappeur Quavo.

Le hitmaker “Tap In” l’a appelé se ferme avec le Migos star en mars et dans une déclaration sur Twitter, a suggéré que l’infidélité de Quavo avait conduit à la rupture de leur romance de près de trois ans – des affirmations qu’il a démenties.

Maintenant, Saweetie a parlé de l’échec de la relation dans une interview de couverture pour W Magazine, révélant qu’elle était heureuse de concentrer son attention sur la séance photo de la publication le jour même où elle a rendu public la nouvelle divisée.

«J’ai appris que le monde ne s’arrête à personne. Et ça ne va sûrement pas s’arrêter pour moi juste parce que j’ai eu le cœur brisé [sic],” elle a dit. «J’étais reconnaissant de faire la séance photo. Je me suis dit: ‘Je peux gérer tout ça plus tard.’ ”

Saweetie admet que son emploi du temps chargé est devenu son sauveur alors qu’elle tentait de faire face à la douleur de la rupture, rapporte People.com.

«Le travail est ce que j’aime le plus», a-t-elle expliqué. «Ce qui sépare les plus grands du peloton, c’est l’endurance. Et la résilience. Je pourrais accorder mon attention à quelque chose qui pourrait me vider ou je pourrais me concentrer sur ce qui me donnerait du pouvoir. Et c’est ce tournage.

La star du hip-hop avait déjà réfléchi davantage aux objectifs qu’elle voulait se fixer pour son avenir lors de la fermeture de COVID, et maintenant elle prévoit de prendre des mesures pour transformer ses rêves en réalité.

«En quarantaine, j’ai fait beaucoup de moodboard. J’avais des moodboards pour la mode, la musique et le style de vie », a expliqué Saweetie.

«Le style de vie serait, quel genre de voitures est-ce que je veux avoir? Quel genre de maison? Quand est-ce que je veux avoir des enfants? Si je veux être une fashion girl, jusqu’où vais-je aller avec ça? Si vous voulez réussir, vous devez être détaillé dans la vie. »

Depuis, elle a pour objectif de devenir un magnat des affaires et vise un jour à atteindre une valeur nette de 900 millions de dollars (648 millions de livres sterling).

«Je regarde Rihanna. Je regarde Kylie [Jenner]. Je regarde toutes les filles qui travaillent dans le monde dans lequel je suis », a-t-elle poursuivi. «J’ai en quelque sorte fait la moyenne de l’argent entre toutes ces femmes que j’admire, et c’est 900 millions de dollars. Donc, si je passe une mauvaise journée, je me dis simplement: “ 900 millions de dollars, fille! Va!'”

