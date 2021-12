Saweetie lance une transformation radicale des cheveux avec un article de Noël en bikini

Saweetie sonne dans la saison des vacances avec un nouveau look. La rappeuse « Icy », connue pour ses longues tresses colorées, a recommencé avec quelque chose d’inattendu. Saweetie a partagé son nouveau look sur Instagram. La rappeuse, qui a récemment fait ses débuts chez SNL dans une performance qui a suscité de nombreux éloges sur les réseaux sociaux, s’est rasée la tête chauve. Non seulement elle est glabre, mais elle a également teint le blond chauve.

Saweetie a publié une série de photos tropicales la montrant en bikini rose, au bord de la piscine sous un palmier, avec de grandes créoles et un verre de vin à côté d’elle. Elle fait plusieurs poses, de côté et de tête face à la caméra. Saweetie pose également dans l’océan avec le dos d’un string.

Elle a sous-titré les photos avec une série d’emojis, dont un emoji tête chauve, un emoji palmier et un emoji fleur rose. Les critiques de ses 12,9 millions de followers sont mitigées. Certains sont choqués, la comparant à Amber Rose, et pas dans le bon sens.

« Fille où tu as les cheveux », a écrit l’un d’eux. « Comment peux-tu être la reine des cheveux de bébé sans cheveux », a demandé un autre.

D’autres étaient enthousiasmés par le nouveau look du rappeur. « Je l’aime », a écrit l’un d’eux avec un point d’exclamation. Un autre a simplement commenté avec trois emojis en forme de cœur.

D’autres fans disent avoir remarqué un changement chez Saweetie ces derniers mois. Elle a traversé des épreuves personnelles, se séparant de son petit ami de longue date Quavo. Certains disent que lorsqu’une femme vit des montagnes russes émotionnelles, elle modifie radicalement son apparence. Et c’est exactement ce que certains fans pensent que Saweetie fait.

« Mec, elle est passée par là », a commenté l’un d’eux. « J’espère que tu vas bien – tu es mignon mais quelque chose a changé chez toi en termes d’énergie », a écrit un autre.

Indépendamment de ce que les gens pensent de son nouveau look, Saweetie a beaucoup à célébrer. Elle sera conférencière invitée à son alma mater, USC, où elle organisera ses propres cours en entrepreneuriat. Elle est diplômée de l’université avec un diplôme en commerce en 2016.

Le diplôme de commerce a porté ses fruits. Saweetie a plusieurs partenariats majeurs avec MAC Cosmetics, McDonald’s et CROCS pour n’en nommer que quelques-uns.