Avant ses débuts au Saturday Night Live demain soir, Saweetie a sorti le single « Icy Chain ». Le morceau est produit par Dr. Luke, Rocco Did It Again ! et Lil Aaron. Trouvez « Icy Chain » ci-dessous.

Le Dr Luke, qui est toujours dans une bataille juridique avec Kesha, a produit la collaboration de Saweetie avec Doja Cat « Best Friend », ainsi que son single de 2020 « Tap In ». Dans une récente interview avec Hunter Harris pour Vulture, Saweetie a expliqué: «Quand j’ai été mis en mesure de travailler avec [Dr. Luke], c’était une offre groupée. Elle a poursuivi: « J’ai eu ces chansons pendant plus de deux ans. Alors qu’est-ce que tu en penses? Est-ce que je compromet mon talent artistique, est-ce que je les garde dans le coffre-fort ou est-ce que je les libère ? »

Lorsqu’on lui a demandé si elle travaillerait à nouveau avec le Dr Luke, après « Tap In » et « Best Friend », Saweetie a finalement répondu: « J’espère que nous nous gardons à l’écart de toute situation controversée à l’avenir. »

« Icy Chain » est l’une des deux nouvelles chansons de Saweetie’s qui sont sorties aujourd’hui; elle a contribué à « Attitude » à Warner Records’ Bruised (bande sonore de et inspiré par le film Netflix). La semaine dernière, Saweetie a sorti « Get It Girl ».