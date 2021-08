Saweetie réagit aux rumeurs de réunion de Quavo 5 mois après la rupture

Saweetie demande à tout le monde de se connecter pour une mise à jour : malgré les récentes rumeurs, elle et Quavo ne sont pas de nouveau ensemble.

Le musicien de “Icy Grl” s’est rendu sur les réseaux sociaux le jeudi 26 août pour contester des informations récentes selon lesquelles les deux se seraient “discrètement” se voir environ cinq mois après s’être séparés. En référence à une histoire détaillant leurs retrouvailles, le rappeur, 28 ans, a tweeté : “Pinocchio ass article”. Faisant également allusion à son récent accord de parrainage avec McDonald’s, elle a ajouté: “Quoi qu’il en soit, revenons à ce #saweetiemeal.”

Le dernier commentaire de clarification de Saweetie intervient des mois après qu’elle a annoncé que les deux s’étaient séparés en mars après avoir été liés pour la première fois lors de la Fashion Week de New York en septembre 2018. Avant mars, les fans spéculaient déjà que les deux n’étaient plus en couple et selon Saweetie , ils ont rompu après presque trois ans de fréquentation à cause de ce qu’elle considérait comme une “trahison”.

Confirmant la nouvelle via Twitter le 19 mars, Saweetie a écrit: “Je suis célibataire. J’ai enduré trop de trahisons et de mal en coulisses pour qu’un faux récit circule qui dégrade mon personnage. Les cadeaux ne pansent pas les cicatrices et l’amour n’est pas réel quand l’intimité est donnée à d’autres femmes.”