Saweetie révèle ce qu’elle a ressenti après avoir eu le “ cœur brisé ” par Quavo ⋆ .

Rappeur Saweetie partage plus sur sa vie suite à une rupture très publique avec Quavo, alias 1/3 du Migos, en mars. La “Icy Girl” autoproclamée a récemment fait une couverture et une séance photo pour le numéro de musique de W Magazine, qui s’est penchée sur le travail et la vie de l’artiste au cours de l’année écoulée.

«J’ai appris que le monde ne s’arrête pour personne, et il ne va certainement pas s’arrêter pour moi simplement parce que j’ai le cœur brisé. J’étais reconnaissant de faire la séance photo. J’étais comme, je peux gérer tout ça plus tard », a déclaré le joueur de 27 ans. W Magazine.

L’artiste hip hop a annoncé la nouvelle de sa rupture avec Quavo alors qu’elle était encore sur le plateau de tournage pour W.

Saweetie et Quavo assistent aux GQ Men of the Year 2019 à l’édition West Hollywood (Photo par Amy Sussman / .)

Dans ce qui est rapidement devenu un tweet viral, Saweetie, dont le nom est Diamonté Harper, a confirmé les rumeurs de sa séparation avec Quavo en mars, en disant: «Je suis célibataire. J’ai enduré trop de trahison et de mal en coulisses pour qu’un faux récit circule qui dégrade mon personnage. Saweetie a également allégué une infidélité de la part de son ex.

Le tweet a suscité les réactions des fans, des plateformes médiatiques hip hop et de Quavo, dont le nom est Marshall Quavious. Une ligne dans le tweet du membre de Migos, «Vous n’êtes pas la femme que je pensais être», semble avoir inspiré une réfutation de la chanteuse. Kendra Jae single «See Saw», dont Saweetie présente.

«Comment tâtonnez-vous la plus méchante salope, êtes-vous stupide? / Vous avez du courage en me vendant toutes ces menaces quand vous vous trompez », a-t-elle écrit. “C’est un gros déclencheur / Comment tu te dis, n’est-ce pas la femme à laquelle tu pensais.”

Fin mars, TMZ a diffusé des images capturant une altercation physique entre le couple dans un ascenseur. La vidéo a suscité des soupçons et des inquiétudes quant à la toxicité de la relation du couple, mais Saweetie a déclaré à W Magazine que l’incident s’était produit l’année dernière et n’était pas la raison de la rupture. En réponse à TMZ, Quavo a nié les allégations d’abus.

«Nous avons eu une situation malheureuse il y a près d’un an que nous avons tous les deux appris et dont nous sommes sortis. Je n’ai pas abusé physiquement de Saweetie et j’ai une réelle gratitude pour ce que nous avons partagé dans l’ensemble », a-t-il déclaré.

LOS ANGELES, CA – 31 DÉCEMBRE: Dans cette image publiée le 31 décembre, Saweetie se produit au réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest 2021 diffusé le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 (Photo par Alberto E. Rodriguez / . pour les productions de Dick Clark)

Quelques semaines après la sortie de cette vidéo, la rappeuse de «Back to the Streets» a sorti l’EP «Pretty Summer Playlist», et avant son très attendu album «Pretty Bitch Music», la chanteuse semble se concentrer sur sa poursuite. intérêts pour la musique et la mode. Elle a déclaré à W Magazine qu’elle abandonnait les discussions en ligne sur elle et Quavo.

«En quarantaine, j’ai fait beaucoup de moodboard. J’avais des moodboards pour la mode, la musique et le style de vie », dit-elle. «Le travail est ce que j’aime le plus… Ce qui sépare les grands de la meute, c’est l’endurance. Et la résilience… je pourrais accorder mon attention à quelque chose qui pourrait me vider, ou je pourrais me concentrer sur ce qui me donnerait du pouvoir. Et c’est ce tournage.

