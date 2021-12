Saweetie sera actif lors de l’enseignement invité à l’USC au prochain semestre

Saweetie sera plus qu’un simple visage de célébrité lorsqu’elle retournera dans son alma mater le semestre prochain en tant que conférencière invitée … on nous dit qu’elle sera très impliquée dans la classe.

Voici l’affaire … la rappeuse enseigne un cours au sein de l’école de commerce de l’Université de Californie du Sud, et elle assumera un rôle plus important qu’elle ne l’a fait en octobre lorsqu’elle a pris la parole dans l’un des cours de son ancien professeur.

Albert Naples, professeur d’études entrepreneuriales à l’USC Marshall School of Business, a déclaré à TMZ … Saweetie sera en fait impliquée dans l’animation des cours et la mise en place de la structure dans ses cours du semestre de printemps.

On nous dit que Saweetie sera le conférencier invité dans 2 cours d’un semestre, Venture Feasibility et Venture Initiation, qui comptent pour les diplômes des étudiants en études entrepreneuriales.

Saweetie a fait une apparition surprise dans l’un des cours du professeur Napoli au semestre d’automne – naturellement, elle a été un énorme succès auprès des étudiants – et on nous dit qu’elle est passionnée par l’enseignement et le partage de ses expériences de travail avec différentes marques.

En tant que conférencière invitée, on nous dit que Saweetie jouera un rôle actif dans la création de plans de cours spécifiques – elle ne passera pas simplement par la salle de classe pour donner aux étudiants quelque chose à publier sur les réseaux sociaux.

De plus, on nous dit qu’elle sera conférencière invitée cet été lorsque l’USC organisera un programme de 4 semaines pour les élèves du secondaire.

Saweetie parle d’une rumeur selon laquelle elle aurait enseigné une classe à l’USC pour une interview lors du IHeartRadio Jingle Ball 👀💬 pic.twitter.com/obQT5KypNF – $ AWEETIE (@theicyarchive) 11 décembre 2021 @theicyarchive

On dirait que l’ancien cheval de Troie a un avenir sur le campus … on nous dit qu’elle est en pourparlers pour officiellement enseigner elle-même un cours au sein du département d’études entrepreneuriales, mais il faudra du temps pour conclure l’affaire.

En bout de ligne … on nous dit que l’USC est ravi de travailler avec Saweetie pour concevoir les cours, qui couvriront la stratégie de marque et le marketing des médias sociaux.