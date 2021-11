Saweetie taquine à quoi s’attendre lors de son concert d’hébergement MTV EMA 2021

Saweetie a connu une excellente année et cela ne fera que s’améliorer.

Pour commencer, le rappeur accueille ce dimanche les MTV Europe Music Awards 2021. ET! Le Daily Pop de News a rattrapé Saweetie avant qu’elle ne monte sur scène au Papp László Budapest Sportaréna en Hongrie, et heureusement pour ses fans, le concert semble valoir la peine d’être regardé.

« Je pense que MTV est amusant. C’est innovant, c’est prêt à l’emploi », a déclaré Saweetie lors de la conversation exclusive du jeudi 11 novembre. « Et c’est le type d’artiste que je suis. »

Elle a poursuivi: « Alors, quand j’ai reçu l’appel pour le faire, c’était une évidence. »

La chanteuse de « Tap In » n’a pas donné trop de détails sur le concert d’accueil ou la remise des prix, mais elle a taquiné son look – hum, son look. « La garde-robe sera folle », a révélé Saweetie, mentionnant également différentes coiffures.