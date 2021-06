Sax-Man Dr. Marion Meadows prendra la parole à la 22e conférence ULMII de Los Angeles via Zoom ⋆ .

La saxophoniste de jazz Dr. Marion Meadows.

*Mise en avant des 11 panélistes confirmés pour le 22e Los Angeles annuel Conférence sur le divertissement « Uplifting Minds II » via Zoom de 13h à 15hPT continue avec le saxophoniste de jazz Dr Marion Meadows, faisant actuellement la promotion de son dernier album “Twice as Nice” (Shanachie) avec le lauréat d’un Grammy Paul Brown, les claviéristes Jeff Lorber et Chris “Big Dog” Davis. Meadows fera partie du panel de l’industrie professionnelle qui sera disponible pour parler aux participants du secteur du divertissement lors de la « session de questions-réponses » de la conférence.

Les panélistes de l’industrie jugeront également le « Concours national des talents » de la conférence. La conférence de divertissement «ULMII» sera animée par la personnalité de la radio Doresa Harvey (Magic 95.9FM/Praise 106.1FM) et la comédienne Heather Hatton (Amazon Prime). Il offrira gratuitement à la communauté via Zoom une « session Q&A » avec les 11 panélistes, une « Vitrine de talents professionnels » d’artistes de labels indépendants et un « Concours national de talents » ouvert aux chanteurs, auteurs-compositeurs, danseurs et acteurs.

Le saxophoniste chevronné a obtenu un doctorat en arts et sciences humaines en 2016 et une maîtrise en musique de Berklee. Marion a tourné avec Norman Brown pendant 30 ans. Il vient de sortir son 16e album solo “Twice as Nice” sur le label Shanachie Entertainment, la maison du saxophoniste/flûtiste Najee ; le guitariste/chanteur Norman Brown ; le saxophoniste Richard Elliott, nominé aux Grammy ; le saxophoniste Kim Waters ; Morceaux d’un rêve ; le chanteur/compositeur Rahsaan Patterson ; le trompettiste/chanteur Rick Braun et le chanteur/compositeur de gospel Isaac Carree.

Les panélistes et les interprètes créditent “ULMII” pour avoir aidé à créer des collaborations. Certains concurrents attribuent à « ULMII » le lancement de leur carrière. Le concurrent de Los Angeles, Miguel, a été signé par l’un des panélistes “ULMII” pour un contrat d’enregistrement majeur – aujourd’hui, il est un chanteur/compositeur primé aux Grammy Awards ; La concurrente de Baltimore, Naturi Naughton, a été repérée par Broadway au “ULMII” et maintenant elle joue dans la série STARZ “Power”; Le manager du concurrent de Los Angeles, RoShon Fegan, a déclaré que ce qu’il avait appris des panélistes l’avait aidé à faire passer RoShon au “niveau supérieur”, ce qui lui a valu un rôle dans “Shake It Up” de Disney, à un rôle principal dans “Camp Rock” de Disney. à lui en vedette dans “Dancing with the Stars” d’ABC. Les concurrents de Baltimore, The Featherstone Brothers, ont été cités dans le City Paper disant que c’était leur performance à “ULMII” qui avait abouti à leur succès car la chanson originale qu’ils avaient interprétée avait été placée sur le troisième album de Dru Hill sous le titre “I Should Be (Your Boyfriend)” – il a été entendu par SisQo qui était à “ULMII” et il l’a utilisé comme premier single avec un clip vidéo d’accompagnement, ce qui en fait un hit platine.

Pour plus d’informations sur la conférence de divertissement «ULMII» le samedi 6 novembre 2021 de 13 h à 15 h HP via Zoom, connectez-vous sur www.UpliftingMinds2.com ou envoyez un e-mail à info@thepulseofentertainment.com. Pour RSVP, vous pouvez vous connecter sur www.eventbrite.com/e/los-angeles-uplifting-minds-ii-entertainment-conference-via-zoom-tickets-153237049139. Apprenez-en plus sur le Dr Marion Meadow en vous connectant sur www.Shanachie.com ou www.MarionMeadows.com.

