Saxo Bank remporte deux prix majeurs aux e-FX Awards Crypto new media

Saxo Bank remporte deux prix : « Best Retail FX Platform » et « Best Prime of Prime Broker » aux prestigieux e-FX Awards de FX Markets pour la deuxième année consécutive. Saxo, lauréat de deux prix, a toujours été reconnu dans les catégories mentionnées, remportant des prix e-FX de 2013 à 2021, sauf en 2019. Les e-FX Awards, dans sa 19e année, honorent le dévouement, la compétence, et l’originalité dans le domaine en constante évolution du trading forex.

Peter Plester, responsable des ventes de FX Prime Brokerage au Royaume-Uni, déclare que remporter deux prix majeurs deux années consécutives est une réalisation fantastique qui reflète l’engagement continu envers les produits au cours de la dernière année. Il déclare en outre qu’ils ont connu une croissance record au cours des 12 derniers mois et ont soutenu leurs principaux clients dans ces conditions de marché changeantes tout en s’adaptant à un nouvel environnement technologique qui offre une bonne connexion au marché et un bon service.

Henrik Holst, responsable de Trading Platforms, a déclaré qu’ils étaient ravis de recevoir le prix. Au cours des dernières années, ils ont été témoins d’une augmentation de la demande des traders FX dans le commerce de détail pour des outils qui peuvent les aider à surveiller de près le marché et à l’analyser pour gérer la volatilité et leur offrir la possibilité de construire rapidement sur des marchés cahoteux l’année dernière.

Leurs clients ont apprécié la croissance qu’ils ont constatée et les mécanismes proposés pour les aider à gérer la situation unique des conditions du marché. De plus, ils sont ravis qu’un important journal de l’industrie ait reconnu leur travail. Ils continueront d’innover pour s’assurer que leurs produits s’adaptent aux demandes changeantes du marché et répondent aux besoins sophistiqués des clients.

À propos de Saxo Banque

Saxo Bank permet aux traders d’effectuer des transactions sur le forex sur leur plate-forme hautement performante qui comprend environ 40 000 produits financiers et tout ce dont ils ont besoin pour faire un choix éclairé sur la mise en œuvre de leurs idées.