Saxo Markets lance le trading BTC, ETH et LTC sur une “ forte demande ”

Saxo Markets a lancé une offre de crypto-monnaie permettant à ses clients d’échanger Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC) contre le dollar, l’euro et le yen, à partir d’un seul compte sur marge.

En raison du fait qu’ils se présentent sous la forme de produits dérivés, les clients peuvent opter pour une position longue ou courte sur ces crypto-monnaies.

La société cible les clients de masse aisés et émergents-riches pour sa dernière offre. Au cours des prochaines semaines, il sera lancé dans différents pays.

Ce nouveau service a été introduit sur le dos d’une «forte demande», a déclaré Adam Reynolds, PDG de Saxo Markets APAC.

“Les clients de trading actifs seront les plus intéressés par cela”, a déclaré Reynolds, “et cela inclura des personnes qui sont des traders actifs dans le FX, mais aussi des personnes comme des traders actifs dans les actions technologiques.”

ANTY

