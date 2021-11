Saxon annonce l’album ‘Carpe Diem’ et sort son premier single

Légendes britanniques du heavy metal SAXON sortira son 23e album studio, « Carpe Diem », le 4 février 2022 via Musique de doublure d’argent. Composé de 10 morceaux titanesques hérissés d’un riffery vêtu et d’une intention fière, le groupe né au Royaume-Uni de Barnsely s’appuie sur une variété d’intégrants de la carrière pour oublier ce qui est leur sortie la plus dynamique depuis de nombreuses années.

« Tout commence par le riff », déclare le leader et co-fondateur Biff Byford. « Si le riff me parle, alors nous sommes sur la bonne voie. C’est un album très intense, et tout cela est dû au fait que l’essence d’une grande chanson de métal est le riff qui la démarre, et cet album a beaucoup de eux. »

Déclenchant aujourd’hui l’attaque de retour en arrière de la chanson titre, c’est SAXON dans leur forme la plus pure et la plus définitive ; défilant agressivement le drapeau du pur métal et implorant les fans, anciens et nouveaux, de se rassembler et de célébrer le meilleur des deux SAXON et le genre lui-même.

« En latin, ça veut dire ‘saisir le jour’ et je pense que c’est une bonne chose à dire », poursuit Coup de poing. « C’est ce que les Romains se disaient régulièrement, apparemment. N’en ayant jamais rencontré, je ne sais pas. Mais on va faire le ‘Profiter du présent’ tournée mondiale, l’album ‘Carpe Diem’, cette chanson s’appelle ‘Carpe Diem (saisissez le jour)’, et c’est une chose tellement puissante à dire. »

Produit par Andy Sneap (JUDAS PRIEST, EXODE, J’ACCEPTE) à Studios d’enregistrement dans les coulisses dans le Derbyshire avec Byford et Sniper mixage et mastering, « Carpe Diem » frappe l’oreille comme l’une des déclarations les plus essentielles du métal britannique de ces dernières années et ne manque ni de rythme ni de mordant, un album qui enflammera la joie des fidèles supporters et attirera une toute nouvelle légion dans le SAXON plier.

« Nous voulons que chaque album que nous faisons devienne platine », déclare Coup de poing avec défi. « Nous ne faisons jamais un album dont nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit fantastique parce qu’il n’y a pas de lauriers ici, et en tant que groupe, nous essayons toujours de faire quelque chose d’un peu nouveau, d’un peu audacieux. J’aime le metal rapide. Comme ‘Princesse de la nuit’ et ’20 000 pieds’, et j’essaie d’apporter ce style de SAXON dans la musique maintenant, mais dans un style plus moderne. Nous ne sonnons pas comme un vieux groupe sur les disques parce que nous ne restons pas assis sur nos succès passés, nous essayons toujours de faire un excellent album. »

La genèse de « Carpe Diem »L’intensité féroce de réside dans deux événements de la vie extrêmement significatifs.

«Ça a été deux années difficiles», propose Coup de poing avec un euphémisme considérable, « parce que j’ai eu la crise cardiaque en septembre 2019, donc les choses se sont un peu déroulées pour le groupe. Et puis COVID a frappé deux ou trois mois plus tard, mais heureusement, nous avons commencé à écrire et à enregistrer cet album avant COVID . Nous avons fait de la batterie en Allemagne et nous avons fait de la guitare dans divers endroits. J’écrivais beaucoup pendant que j’étais sur mon lit d’hôpital, et nous avons passé pas mal de temps à écrire et à arranger les idées que nous avions tous. Je fais pense que c’est un album très intense, et peut-être qu’une partie de cette intensité vient de la frustration de ne pouvoir rien faire pendant la période COVID. »

« Carpe Diem » liste des pistes :

01. Carpe Diem (Saisissez le jour)



02. L’âge de la vapeur



03. Le pélerinage



04. Dambusters



05. Souviens-toi des déchus



06. Super Nova



07. Dame en gris



08. Tous pour un



09. Noir est la nuit



dix. Vivre à la limite

Produit par Andy Sneap et Biff Byford



Album mixé et masterisé par Andy Sneap

Guitares enregistrées par Andy Sneap à Studios d’enregistrement dans les coulisses, Derbyshire (Royaume-Uni); voix enregistrées par Seb Byford à Grande grange d’argent, York (Royaume-Uni); tambours enregistrés par Jacky Lehmann (Son audio) à Velbyproductions, Grünenplan (Allemagne).

Toutes les paroles de Biff Byford. Chœurs par Seb Byford



