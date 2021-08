Saxx obtient un nouveau propriétaire pour financer la croissance dans les catégories et les régions – WWD

Saxx a un nouveau propriétaire majoritaire et l’investisseur aux poches profondes est prêt à aider la marque de sous-vêtements pour hommes à poursuivre son expansion.

La société Saxx Underwear Co. Ltd., basée à Vancouver, a reçu un investissement stratégique non divulgué de TZP Group, une société de capital-investissement, par l’intermédiaire de TZP Capital Partners III LP. Par conséquent, NLS Group Holdings Inc., dirigé par Krystal Growth Partners, qui a investi dans Saxx en avril 2010, conservera une « participation minoritaire significative », et Brentwood Associates, une société de capital-investissement basée à Los Angeles qui a investi dans Saxx en décembre 2016, se retirera de son investissement. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.

Dans le cadre de l’investissement, TZP aidera à soutenir les opérations de la société, sa stratégie de croissance et son expansion sur de nouveaux marchés et l’aidera à continuer à développer ses activités aux États-Unis et en Europe, a déclaré la société. Ensemble, ils travailleront également à approfondir davantage les relations avec les clients, à accroître la notoriété de la marque, à explorer de nouvelles catégories de produits et des opportunités de distribution.

Wendy Bennison, PDG de Saxx, a déclaré : « La création de l’emblématique BallPark Pouch a marqué le début d’une nouvelle ère dans le domaine des sous-vêtements pour hommes et incarne l’obsession de notre entreprise pour le confort et l’innovation. Depuis, nous avons établi la norme dans cette catégorie et sommes devenus la principale marque de sous-vêtements haut de gamme pour hommes au Canada. Nous savons qu’il existe une opportunité importante pour notre entreprise, au-delà de ce que nous avons accompli à ce jour et au-delà de nos frontières, et nous sommes ravis de nous associer à TZP pour ce prochain chapitre de croissance.

Bennison a souligné que « l’expertise de TZP en matière d’expansion de marque et de transformation numérique, ainsi que ses antécédents en matière de croissance omnicanale pour les principales marques grand public », étaient la clé de la raison pour laquelle Saxx voulait travailler avec l’entreprise. Elle a déclaré qu’il existe également un « grand alignement culturel » entre les deux sociétés.

Elle a déclaré que Saxx détenait 16% des parts du marché des sous-vêtements haut de gamme de 1,2 milliard de dollars, “il y a donc beaucoup de pistes” à développer. Elle a qualifié les clients de l’entreprise de « fanatiques » et a déclaré que Saxx affiche un taux de rachat de 93 %. « Nous avons construit une base incroyable, nous sommes maintenant prêts à avancer dans notre prochain canal de croissance. »

Saxx a été fondée en 2006 et est connue pour sa pochette brevetée BallPark, une pochette en forme de hamac intégrée à chaque paire de sous-vêtements. Il est distribué dans plus de 5 800 points de vente en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe, au Japon et en Australie. Les ventes ont augmenté de 26% sur un taux annuel composé au cours des cinq dernières années et en plus de sa portée en gros, elle a également une solide activité de vente directe aux consommateurs, une catégorie qui a enregistré une croissance de 60% en 2020.

Saxx s’est étendu à d’autres catégories telles que les vêtements de sport.

Bien que les sous-vêtements représentent toujours la majorité des ventes de la marque, Saxx s’est depuis étendu à d’autres catégories, notamment les sous-vêtements, les vêtements de nuit, les vêtements de détente, les maillots de bain et les vêtements de sport. Et Bennison a déclaré que la prochaine offre sera dans les chaussettes. “Nous avons eu un énorme succès en tirant parti de la confiance que nous avons établie dans les sous-vêtements dans d’autres catégories”, a-t-elle déclaré. “Mais nous nous concentrons sur des contiguïtés proches qui ont du sens pour le client.”

En dehors de son pays d’origine, le Canada, Bennison a déclaré que le plan était de se concentrer sur les États-Unis comme principal véhicule de croissance de la marque, suivis du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne, qu’elle a qualifiés de « trois principaux pays cibles » de Saxx en Europe. Mais elle s’attend à ce que la croissance vienne de manière organique à mesure que la distribution se développe et que les clients ont la possibilité d’essayer la marque. « J’espère que nous créerons une demande naturelle en dehors de l’Amérique du Nord. »

Ce qui n’est pas tout de suite dans les cartes, cependant, c’est l’ouverture de magasins de détail. Bien que Bennison n’ait pas exclu d’ajouter éventuellement des magasins phares, “cela n’arrivera pas rapidement”. Au lieu de cela, Saxx peut tester les eaux en utilisant à la place des fenêtres contextuelles ou des boutiques en magasin.

Mais avec TZP comme partenaire, elle est optimiste quant à l’avenir de Saxx.

« Depuis sa création, Saxx a été le pionnier des performances techniques des sous-vêtements pour hommes et a bouleversé une catégorie grâce à un design innovant et technique qui n’existait pas auparavant », a déclaré Dan Galpern, partenaire chez TZP. « Grâce à sa technologie brevetée et à sa conception unique, Saxx offre un produit vraiment différencié avec des opportunités de croissance substantielles dans de nouvelles catégories et de nouveaux marchés. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe exceptionnelle de Saxx alors qu’elle continue de construire une marque de classe mondiale et de saisir les opportunités à venir. »

Terry Holland, membre du conseil d’administration de Saxx et associé directeur de Krystal Growth Partners, a déclaré que la société avait décidé de conserver une participation minoritaire dans la marque, car elle estimait qu’il y avait “une énorme opportunité dans la prochaine phase de croissance en apportant des produits de performance innovants sur le marché mondial”.

Le groupe TZP, basé à New York, a investi dans une grande variété d’entreprises privées, notamment Asos, This Old House, Christy Sports, Xero Shoes et d’autres.