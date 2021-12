Sayaka Kanda, actrice de « Frozen », décédée à 35 ans : ce que nous savons

La chanteuse et actrice Sayaka Kanda est décédée après être tombée du balcon d’un hôtel à Sapporo, une ville du nord du Japon, le 18 décembre. Elle avait 35 ans. Kanda était surtout connue pour avoir exprimé Anna dans la version japonaise doublée de La Reine des neiges de Disney. Takako Matsu, qui a exprimé Elsa dans le dub japonais, a qualifié son travail avec Kanda de « trésor irremplaçable ».

Kanda a été retrouvée allongée dans un espace extérieur au 14e étage de l’hôtel de 22 étages où elle déclarait, rapporte Kyodo News. La police enquête sur sa mort en tant que suicide possible, bien qu’une chute accidentelle soit également possible. Le jeu déloyal a depuis été écarté. Elle a été déclarée morte dans un hôpital voisin.

(Photo : Jun Sato/WireImage/.)

Kanda a depuis été incinérée, avec ses parents, l’acteur Masaki Kanda et la chanteuse Seiko Matsuda, parlant brièvement aux journalistes mardi des adieux de leur fille. « Nous avons dit au revoir (à elle) et seuls les membres de la famille les plus proches étaient présents », a déclaré Kansa, selon Kyodo News.

Sa mort a été confirmée sur son site officiel, où tout le contenu a été remplacé par une déclaration du PDG de Robe Co. Kamaichi Mitsushia, rapporte Variety. « Je voudrais faire rapport à tous ceux qui ont soutenu Sayaka Kanda jusqu’à présent. Kanda Sayaka (35 ans) est décédé subitement à 21h40 le 18 décembre 2021 », indique le communiqué. « Nous sommes vraiment désolés de faire un tel rapport à tous les fans qui nous ont soutenus et à toutes les personnes qui ont pris soin de nous. Nous ne pouvons toujours pas accepter son décès et essayons d’y faire face. Nous enquêtons actuellement sur la situation détaillée , mais nous demandons aux médias de s’abstenir d’interviewer des proches ou de publier des articles par spéculation. »

Kanda jouait dans une production de My Fair Lady au moment de sa mort. Elle a assisté aux répétitions vendredi, mais a raté la représentation de samedi après-midi. Elle a annulé sa performance, invoquant la maladie, rapporte NHK. Elle devait jouer dans Galaxy Express 999 en avril.

La chanteuse et actrice a commencé à se produire sur scène à l’âge de 20 ans. Elle était la fille de l’acteur Masaki Kanda, 70 ans, et de la chanteuse Seiko Matsuda, 59 ans. Kanda a également exprimé Anna dans les doublages japonais de Ralph Breaks the Internet et Frozen II pour Disney. . En 2017, elle a épousé l’acteur Mitsu Murata et ils ont divorcé en 2019.

Disney a publié une déclaration sur sa page Twitter japonaise, adressant ses condoléances à la famille de Kanda. La société a également partagé une déclaration de Matsu. Elle n’avait « pas de mots » pour décrire la mort de Kanda, décrivant le temps passé ensemble comme un « trésor irremplaçable » pour elle. « Je me sens vraiment triste et plein de regrets. Elle venait juste de commencer et j’aurais aimé qu’elle puisse vivre plus longtemps », a déclaré Amon Miyamoto, qui a dirigé Kanda sur scène.

エルサ役日本語版声優 松たか子さんより(1/2) 言葉もありません

互いにエールを送りあい 日本語を吹き込んで紡いだ時間は 私にとってかけがえのない宝物です 本当にありがとう ⁰⁰心からご冥福をお祈りいたします – ディズニー公式 (@disneyjp) 19 décembre 2021

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la ligne de texte de crise en envoyant TALK au 741-741.