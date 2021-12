Sayaka Kanda, le monde du cinéma japonais perd une autre actrice

Sayaka Kanda, actrice japonaise perd la vie après être tombée d’un hôtel | Instagram

Sayaka Kanda, est une actrice japonaise qui a malheureusement perdu la vie après être tombée d’une chambre d’hôtel de 22 étages, les autorités enquêtent sur une prétendue tentative de se suicider à un éventuel « crime ».

La actrice, Sayaka Kanda, était situé dans le jardin extérieur du quatrième étage d’un hôtel à Sapporo, au Japon, les événements ont été rapportés à l’aube du 18 décembre 2021 par le bureau de l’aussi « chanteur de J-pop« .

Parmi les versions qui circulent, à propos de « Yuna » dans la cassette « Sword Art Online Movie: Ordinal Scale », elles font référence à une tentative d’assassinat, cependant, la police de la préfecture d’Hokkaido, qui enquête sur l’affaire, n’exclut pas qu’il y a d’autres personnes impliquées.

Sayaka Kanda, l’actrice met fin à ses jours après être tombée du 22e étage.Photo : Twitter Capture

Fille de l’acteur Masai Kanda et de la chanteuse Seiko Matsuda, Sayaka kanda, est entré dans le monde du spectacle en 2001.

En plus de plusieurs projets, l’actrice a acquis une plus grande notoriété après avoir joué Anna dans la version doublée en japonais du film d’animation de Disney, « Frozen ».

Il a également joué un rôle important en prêtant sa voix à jeux video Quoi « Danganronpa V3: Killing Harmony » où il a donné vie à Kaede Akamatsu et Junko Enoshima dans les pièces de la série.

Toujours dans le monde du jeu, elle a joué Kiwako Seto dans « Let it Die », Sayaka Kanda aurait été sur le point de jouer de nouveaux rôles dans la comédie musicale « My Fair Lady in Sapporo », cependant, elle ne s’est pas présentée à temps pour une présentation diurne, selon le producteur de la pièce, Toho Co.

Toujours vendredi dernier, l’actrice et chanteuse née le 1er octobre 1986 à Setagaya, Tokyo, Japon, aurait assisté à une répétition vendredi dernier, selon la compagnie.

La célèbre femme, qui aurait épousé Mitsu Murata en 2017 et divorcé deux ans plus tard, en 2019, a provoqué une grande agitation parmi ses followers et son agence de publicité, qui, comme mentionné sur son site internet, n’ont pas encore pu assimiler pleinement la nouvelle de son départ inattendu.