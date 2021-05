Saylor réagit en taquinant le fait que Bitcoin est devenu le MySpace de Crypto

Compartir

Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a répondu à un tweet laissant entendre que les jours de Bitcoin sont comptés. Dans ce document, l’affiche comparait la principale crypto-monnaie à MySpace. Saylor a répondu en disant que les volumes de négociation BTC équivalaient à l’évaluation maximale de MySpace toutes les quelques heures.

Alors que certains appellent maintenant Bitcoin «crypto boomer», parce qu’il est relativement peu passionnant par rapport à d’autres, y a-t-il une vérité dans les allégations de MySpace?

Bitcoin devient-il le MySpace des crypto-monnaies?

Défendant Bitcoin au sujet des affirmations selon lesquelles il devient hors de propos, Saylor a déclaré que la principale crypto-monnaie s’était développée plus rapidement que n’importe quelle entreprise de l’histoire. Il a ajouté que Bitcoin bat MySpace en termes de valorisation.

«À son apogée, MySpace a été évalué pendant une journée en une seule transaction privée à moins de 0,06% de #Bitcoin, qui a augmenté plus rapidement pour atteindre une capitalisation boursière plus élevée que toute autre entreprise dans l’histoire du monde. Nous échangeons une valeur à vie de MySpace en $ BTC toutes les quelques heures. “

MySpace a été le premier réseau social à atteindre un public mondial. C’était la plate-forme dominante entre 2005 et 2008, desservant 100 millions d’utilisateurs par mois.

En mai 2009, le nombre d’utilisateurs mensuels de Facebook a dépassé pour la première fois celui de MySpace. C’était le début de la fin, et son nombre d’utilisateurs a continué de baisser malgré diverses critiques du site. Même ainsi, il continue à ce jour avec environ 7 millions d’utilisateurs par mois. En comparaison, Facebook attire 2,7 milliards d’utilisateurs par mois.

Selon Lifewire, la chute de MySpace était due à plusieurs facteurs, mais son incapacité à innover et à suivre le rythme des plates-formes concurrentes en était le principal.

“L’un des arguments était que la société n’a jamais su suffisamment bien innover pour rester à la hauteur de la concurrence.”

Alors que Saylor peut faire valoir que les volumes d’échanges BTC sont substantiels par rapport à MySpace, certains diront qu’il n’a pas abordé le point de l’argument. Le Bitcoin est souvent accusé d’être un cimetière d’innovation.

La mise à jour de Taproot est déjà en cours de lecture

La dernière grande innovation de Bitcoin est arrivée en 2017 avec le soft fork SegWit, qui vous permet de diviser les transactions en blocs en séparant les signatures. SegWit a été conçu pour éviter les transactions accidentelles et rendre le réseau plus rapide et plus efficace.

Plus tôt cette semaine, les développeurs ont fusionné la mise à jour Bitcoin Taproot avec le code source. Cela rendra les transactions Bitcoin multi-signatures moins chères, plus privées et plus faciles à mettre en œuvre.

“Leur objectif est d’augmenter la fongibilité de Bitcoin, d’améliorer la fonctionnalité des contrats intelligents et d’augmenter la confidentialité en faisant en sorte que toutes les transactions semblent identiques aux étrangers.”

Les mineurs qui approuvent la mise à jour peuvent indiquer leur soutien en incluant des données particulières, appelées «bit de signal», dans leurs blocs minés. Si 90% des blocs extraits jusqu’à la date limite du 11 août incluent le signal Taproot, l’activation de la mise à jour est bloquée en novembre.

La plupart des pools miniers ont déjà signalé leur approbation de Taproot. Mais en ce qui concerne les innovations cryptographiques, certains diront que Taproot est toujours une innovation relativement conservatrice.

Source: BTCUSD sur TradingView.com