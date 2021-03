SB 202, la nouvelle loi de vote restrictive de la Géorgie, expliquée

La nouvelle loi sur le vote en Géorgie, signée jeudi soir par le gouverneur républicain Brian Kemp, est le cauchemar d’un petit démocrate.

Le projet de loi, connu sous le nom de SB 202, donne aux fonctionnaires au niveau de l’État le pouvoir d’usurper les pouvoirs des conseils électoraux de comté – permettant au gouvernement de l’État dominé par les républicains de potentiellement disqualifier les électeurs. dans les régions à tendance démocratique. Il criminalise la fourniture de nourriture et d’eau aux électeurs qui font la queue, dans un état où les files d’attente sont notoirement longues dans les circonscriptions fortement non blanches. Il exige une pièce d’identité pour les bulletins de vote par correspondance et limite le placement des urnes.

Dans la foulée de la campagne potentiellement illégale du président Trump pour faire pression sur les responsables électoraux géorgiens pour qu’ils renvoient l’État dans sa colonne, l’intention du projet de loi est claire: arracher un État qui tend de plus en plus au bleu vers les républicains.

«C’est antidémocratique», déclare Cas Mudde, politologue à l’Université de Géorgie. «Il essaie littéralement de saper le principe d’une personne, une voix, qui est au cœur de la démocratie.»

SB 202 rendra presque certainement les élections moins justes, donnant au GOP un avantage structurel bien démesuré par rapport à sa force réelle parmi les électeurs géorgiens. Cela ne signale pas la fin de la démocratie en Géorgie, mais c’est la dernière étape importante dans la démarche du Parti républicain pour devenir une faction politique anti-démocratique.

La loi géorgienne fait partie d’une vague plus large d’efforts du GOP, aux niveaux national et étatique, pour saper l’équité des élections américaines. Ce qui s’est passé en Géorgie révèle le vrai visage du Parti républicain moderne: une institution d’extrême droite qui menace la démocratie américaine même après la défaite de Trump.

Les dispositions les plus importantes du projet de loi sur la Géorgie concernent la question de savoir qui peut organiser les élections.

Les dispositions les plus importantes du SB 202 ne créent pas exactement de nouvelles règles électorales. Au lieu de cela, ils changent qui obtient pour déterminer comment ces règles sont mises en œuvre – en donnant un pouvoir significatif aux républicains qui contrôlent la législature de l’État, appelée l’Assemblée générale.

«L’un des pires aspects du projet de loi est de rendre l’administration électorale encore plus partisane», déclare Rick Hasen, expert en droit électoral à l’UC Irvine. «C’est un pas dans la mauvaise direction.»

En vertu de la loi actuelle, les questions clés de la gestion des élections – y compris les décisions sur la disqualification des bulletins de vote et l’éligibilité des électeurs – sont prises par les conseils électoraux des comtés. La nouvelle loi permet au Conseil national des élections de déterminer que ces conseils de comté fonctionnent mal, en remplaçant l’ensemble du conseil par un administrateur choisi au niveau de l’État.

Dans le même temps, le projet de loi renforce le contrôle de l’Assemblée générale sur le conseil d’État.

Il supprime le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, un républicain qui a résisté aux tentatives de Trump d’annuler les résultats des élections en Géorgie, de son rôle à la fois de président et de membre votant du conseil d’administration. Le nouveau président serait nommé par la législature, qui nomme déjà deux membres du conseil d’administration de cinq personnes – ce qui signifie qu’une majorité complète du conseil d’administration sera désormais nommée par l’organe dominé par les républicains.

Pour simplifier: le conseil d’État, qui sera désormais entièrement contrôlé par la majorité législative républicaine, est unilatéralement habilité à prendre en charge (entre autres) le processus de disqualification des bulletins de vote dans tout l’État. Étant donné que les républicains de Géorgie ont contribué à promouvoir de fausses allégations de fraude électorale, il est facile de comprendre pourquoi leur confier autant de pouvoir sur les autorités électorales locales est si inquiétant.

Le plus grand sujet de préoccupation ici pour les démocrates est le comté de Fulton, qui abrite Atlanta et un nombre disproportionné d’électeurs noirs. Les républicains ont sans fondement allégué que ce bastion démocrate était un site majeur de fraude, citant (entre autres) une prétendue vidéo de bourrage de bulletins de vote dans le comté. Bien que les enquêtes officielles, les affaires judiciaires et les vérifications indépendantes des faits n’aient trouvé aucune preuve d’une telle fraude – dans la vidéo ou autrement – le mythe selon lequel cela s’est produit persiste.

Le nouveau projet de loi permettrait aux républicains de prendre le contrôle de la façon dont les élections sont administrées dans le comté de Fulton et dans d’autres régions fortement démocratiques, disqualifiant les électeurs et les bulletins de vote comme ils l’entendent.

«Je pense que la disposition relative à la prise de contrôle par l’État des processus électoraux locaux est un choix naturel pour un parti dont la politique électorale est motivée par le« grand mensonge »de Trump», me dit Josh McLaurin, un représentant démocrate à la Chambre des représentants de Géorgie, en se référant à Les affirmations sans fondement de Trump selon lesquelles l’élection a été volée. «En centralisant le contrôle sur ces processus, les républicains facilitent leur propre manipulation tout en supprimant un obstacle principal à leurs mensonges.»

Les autres dispositions clés du projet de loi sur la Géorgie, expliquées

Bien que les changements dans l’administration électorale soient les dispositions les plus troublantes du SB 202, ils sont loin d’être les seuls changements significatifs apportés aux lois de l’État.

Une section qui attire l’attention interdit «de donner de l’argent ou des cadeaux, y compris, mais sans s’y limiter, de la nourriture et des boissons, à un électeur … à moins de 25 pieds de tout électeur faisant la queue pour voter dans n’importe quel bureau de vote.» En fait, cela signifie qu’il est désormais illégal en Géorgie de fournir de la nourriture et de l’eau aux personnes qui font la queue pour voter.

Les observateurs n’ont pas tardé à noter qu’en 2020, de nombreux électeurs ont dû attendre des heures de file pour voter, en particulier dans les zones fortement noires. Il s’agit d’un problème réel et de longue date: une étude sur les élections de 2018 a révélé que, dans tout le pays, les électeurs des communautés à faible revenu et minoritaires devaient attendre plus longtemps que les électeurs des régions plus riches et plus blanches. Selon l’étude, les lignes les plus longues du pays se trouvaient dans le comté de Fulton.

C’est un problème de la fabrication du Georgia GOP. Alors que la population géorgienne a augmenté ces dernières années, en particulier dans les régions à tendance démocratique, les républicains qui contrôlent les élections nationales ont réduit de 10% le nombre de bureaux de vote dans tout l’État. Et maintenant, il est illégal pour les gens d’apporter de la nourriture et de l’eau pour aider les électeurs qui attendent dans ces files artificiellement longues.

Les autres dispositions notables du projet de loi comprennent:

Permettre à tout citoyen géorgien de déposer un nombre illimité de contestations d’éligibilité d’électeurs particuliers, augmentant ainsi le nombre d’opportunités pour les autorités électorales nouvellement centralisées d’exercer leurs pouvoirs de disqualification des démocrates Imposer de nouvelles limitations aux urnes qui interdisent effectivement leur déploiement généralisé en dehors d’une urgence déclarée par le gouverneur Exiger des électeurs qu’ils soumettent une photocopie de leur pièce d’identité avec photo dans le cadre d’une application de vote par courrier Créer une ligne directe contre la fraude qui permet aux gens de se plaindre de manière anonyme d’un comportement prétendument frauduleux dans les bureaux de vote

Lorsque vous mettez tout cela ensemble, il est assez clair ce que ce projet de loi est conçu pour faire: créer des obstacles au vote qui sont les plus susceptibles d’affecter les électeurs qui n’ont pas le temps et les ressources pour s’y retrouver. En Géorgie, comme dans la plupart des endroits, ce sont les électeurs à faible revenu et minoritaires – deux groupes démocratiques disproportionnés.

«C’est Jim Crow en costume et cravate», écrit Stacey Abrams, défenseur du droit de vote et candidat démocrate de 2018 au poste de gouverneur en Géorgie. «Couper l’accès, ajouter des restrictions, encourager davantage d’actions« montrez-moi vos papiers »pour contester le droit de vote d’un citoyen [is] apparemment neutre mais ciblé sur le plan racial. »

SB 202 fait partie d’un effort national du GOP pour saper la démocratie

Ce serait une chose si le projet de loi sur la Géorgie était autonome: une aberration qui reflète l’agenda d’un parti républicain particulièrement effronté. Mais ce n’est pas le cas: dans tout le pays, les maisons d’État républicaines s’efforcent de mettre le paquet électoral en leur faveur.

Le Brennan Centre, un institut non partisan axé sur les droits de vote, a suivi la propagation de nouvelles restrictions de vote à travers le pays. Au 19 février, la dernière fois que ses données ont été mises à jour, plus de 250 projets de loi étaient à l’étude dans les États qui limiteraient l’accès aux urnes. C’est «plus de sept fois le nombre de factures restrictives par rapport à la même période l’an dernier», selon les calculs de Brennan.

Tous ces projets de loi ne sont pas également préjudiciables. Historiquement, les deux parties bénéficient du vote par correspondance dans des conditions non pandémiques; le restreindre, bien que clairement antidémocratique, pourrait ne pas trop aider les républicains à mi-parcours de 2022. Les preuves de l’impact des lois sur l’identification des électeurs sur le taux de participation sont quelque peu mitigées.

Mais les parties du projet de loi sur la Géorgie qui sont le plus susceptibles d’affecter les résultats des élections – la prise de pouvoir par les partisans sur l’administration électorale réelle – sont loin d’être uniques.

«Dans tout le pays, les législateurs républicains d’au moins huit États contrôlés par le parti cherchent à détourner le pouvoir des élections des secrétaires d’État, des gouverneurs et des conseils électoraux non partisans», rapporte Nick Corasaniti du New York Times. Quelques-uns de ses exemples:

En Arizona, les républicains font pression pour le contrôle des règles des élections nationales. Dans l’Iowa, le GOP a mis en place de nouvelles sanctions pénales sévères pour les responsables électoraux du comté qui adoptent des règles de vote d’urgence. Dans le Tennessee, un législateur républicain tente de destituer un juge en exercice qui a statué contre le parti dans une affaire électorale.

Cette flambée des restrictions électorales est clairement motivée par les allégations de Trump de fraude électorale généralisée lors des élections de 2020. C’est maintenant un article de foi parmi les partisans de Trump, qui constituent la majorité de l’électorat primaire du GOP, que l’élection lui a été volée. Les législateurs républicains au niveau de l’État font pression sur une législation conçue à la fois pour attirer ces électeurs et pour consolider leur propre pouvoir.

Mais en même temps, l’utilisation républicaine du pouvoir au niveau de l’État pour se donner une longueur d’avance est bien antérieure à Trump.

Prenez le dernier cycle de redécoupage, après le recensement de 2010. L’élection de mi-mandat de cette année a propulsé les républicains au pouvoir dans les États à travers le pays; les législateurs du parti ont utilisé la conjonction de ces victoires et du redécoupage mandaté par le gouvernement fédéral pour se lancer dans une campagne systématique de gerrymandering extrême. Leurs nouvelles lignes, avec peu de parallèles dans les États contrôlés par les démocrates, lui ont donné une longueur d’avance profondément injuste dans les élections d’État et à la Chambre dans des États changeants comme le Wisconsin et la Caroline du Nord.

Il y a une raison pour laquelle une enquête menée en 2019 auprès de politologues a révélé que les pairs les plus proches du GOP à l’étranger ne sont pas des partis de centre-droit normaux, comme le PCC canadien ou la CDU allemande, mais plutôt des partis extrémistes antidémocratiques comme l’AKP de Turquie ou le PiS de Pologne. Le GOP est une faction de droite radicale qui voit de plus en plus son opposition comme fondamentalement illégitime, et est prêt à abuser de son pouvoir politique pour les verrouiller.

Ce genre de recul démocratique, dans lequel un parti politique établi s’efforce de dégrader l’équité et la qualité du système électoral, n’est pas unique à l’échelle internationale. Mais la stratégie du GOP pour la mettre en œuvre est particulièrement américaine.

Le parti profite de notre système électoral fédéral pour faire basculer les élections au niveau local, créant des poches d’injustice électorale dans un système par ailleurs libre, ce qui leur donne une longueur d’avance importante. Il utilise simultanément les nombreux points de veto dont ils disposent au niveau national – y compris l’obstruction et le contrôle de la Cour suprême – pour empêcher les démocrates de faire quoi que ce soit à ce sujet lorsqu’ils parviennent à surmonter ces obstacles.

Le parallèle évident dans l’histoire américaine, comme le notent des gens comme Abrams, est Jim Crow – les lois de vote dans les États du Sud qui ont effectivement empêché les électeurs noirs de voter. Pour être clair, le système actuel de la Géorgie est loin d’être aussi restrictif que la façon dont les choses fonctionnaient dans le sud des droits civils avant.

Mais les universitaires qui étudient cette période pensent toujours que le projet de loi actuel devrait troubler quiconque s’engage pour la démocratie, en partie parce que (contrairement à Jim Crow) il représente une approche républicaine nationale cohérente des questions de vote plutôt que les intérêts d’une faction sectorielle.

«Ce qui m’inquiète le plus dans ce programme de suppression des électeurs, c’est la capacité de l’État à submerger les conseils électoraux des comtés dans le décompte / la certification du décompte», déclare Rob Mickey, politologue et auteur de Paths Out of Dixie (une étude sur l’autoritarisme dans le Jim Crow South). «C’est en GA, et à l’échelle nationale, la partie la plus effrayante du lien entre l’attaque de longue date des républicains au niveau de l’État (depuis ~ 2000) contre le vote dans le comté et le spasme de la réponse à l’élection présidentielle de 2020.»

Ce que nous voyons en Géorgie, c’est un recul démocratique, à l’américaine. Et ce ne sera pas la dernière tentative que nous verrons.