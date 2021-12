SBI acquiert une participation minoritaire dans JSW Cement pour Rs 100 crore

Les CCPS sont des instruments qui sont obligatoirement convertis en actions de la société émettrice à des conditions mutuellement convenues au moment de l’émission.

Le plus grand prêteur du pays, la State Bank of India (SBI) a acquis une participation minoritaire dans JSW Cement Ltd avec un investissement de Rs 100 crore via des actions privilégiées obligatoirement convertibles (CCPS). Cette injection de capitaux soutiendra l’expansion de la capacité de JSW Cement de 14 millions de tonnes par an actuellement à 25 MTPA, selon un communiqué publié mardi.

Les CCPS sont des instruments qui sont obligatoirement convertis en actions de la société émettrice à des conditions mutuellement convenues au moment de l’émission.

La conversion de ces CCPS en actions ordinaires de la société sera liée aux performances commerciales et à l’évaluation futures de la société déterminées au moment de l’offre publique initiale proposée, selon le communiqué.

« Nous sommes très fiers d’avoir reçu l’un des investissements les plus importants de SBI par le biais du capital-investissement. Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à SBI en tant qu’investisseur stratégique chez JSW Cement et je me réjouis d’une longue et fructueuse association avec eux », a déclaré Parth Jindal, directeur général de JSW Cement, dans le communiqué.

La transaction SBI avec JSW Cement fait suite aux investissements de 1 500 crores de roupies réalisés par deux investisseurs mondiaux en capital-investissement, Apollo Global Management Inc (via son entité d’investissement à Singapour) et Synergy Metals Investments Holding Ltd plus tôt cette année, a-t-il déclaré.

JSW Cement fait partie du groupe diversifié JSW de 13 milliards de dollars US. Il a une capacité actuelle de 14 MTPA dans ses unités de fabrication à Vijayanagar dans le Karnataka, Nandyal dans l’Andhra Pradesh, Salboni dans le Bengale occidental, Jajpur dans l’Odisha et Dolvi dans le Maharashtra.

