SBI Apprentice Result 2021: Résultats déclarés sur sbi.co.in pour 6100 Posts-voici comment télécharger

La sélection sera également basée sur la vérification des documents et informations fournis par le candidat

Résultat des apprentis SBI 2021 : La State Bank of India (SBI) a publié les résultats finaux de l’examen SBI Apprentice. Ceux qui se sont présentés au test peuvent consulter leurs résultats sur le site officiel : www.sbi.co.in.

L’examen a eu lieu dans plusieurs centres à travers le pays pour pourvoir 6 100 postes vacants. L’examen a eu lieu les 17 et 20 septembre. Les candidats peuvent désormais télécharger/accéder à leurs résultats à l’aide de leurs identifiants de connexion enregistrés – numéro de liste, numéro d’enregistrement et date de naissance.

SBI Apprentice Result 2021 : Voici comment accéder/télécharger le résultat

Visitez le site officiel : https://sbi.co.in/Allez à la section ‘Carrières’ Ouvrez maintenant l’onglet ‘Dernière annonce’Cliquez sur le lien : ‘Engagement of Apprentices under Apprentice Act, Final result’Remplissez les informations requisesLe résultat apparaîtra. Vous pouvez maintenant enregistrer le résultat pour référence future.

SBI Apprentice Résultat 2021 : Sélection

La sélection finale serait basée sur le fait que le candidat s’est qualifié pour le test de compétence de la langue locale sélectionnée. La sélection sera également basée sur la vérification des documents et informations fournis par le candidat. Un bilan médical des candidats (présélectionnés) sera effectué.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.