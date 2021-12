SBI Card lève Rs 650 crore via l’émission d’obligations

« Nous informons par la présente que le comité des relations avec les parties prenantes et de l’expérience client de la société a approuvé l’attribution de 6 500 débentures non convertibles (NCD) à taux fixe, non garanties, notées, imposables, rachetables, de premier rang et cotées, totalisant 650 crores de roupies sur le placement privé base », a déclaré SBI Card dans un communiqué.

SBI Cards and Payment Services (SBI Card) a annoncé vendredi avoir levé 650 crore de roupies en émettant des obligations sur la base d’un placement privé.

« Nous informons par la présente que le comité des relations avec les parties prenantes et de l’expérience client de la société a approuvé l’attribution de 6 500 débentures non convertibles (NCD) à taux fixe, non garanties, notées, imposables, rachetables, de premier rang et cotées, totalisant 650 crores de roupies sur le placement privé base », a déclaré SBI Card dans un communiqué.

Les obligations, portant intérêt à 5,82 pour cent, ont une durée de trois ans et sont fixées pour échéance le 24 décembre 2024. Les actions de la carte SBI se négociaient presque à 906 Rs chacune sur l’ESB.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.