SBI, CMS Info Systems, IndiGo, RBL Bank, PB Fintech parmi les actions à l’honneur aujourd’hui

Les contrats à terme astucieux sur la bourse de Singapour se sont échangés de 1,5 point, ou 0,01 %, en hausse à 17 296,50, signalant que Dalal Street se dirigeait vers un départ plat vendredi.

Les taureaux se sont retirés de Dalal Street jeudi alors que les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en baisse pour la deuxième session consécutive hier, un jour d’expiration hebdomadaire des F&O, qui se trouve également être l’expiration des dérivés du mois en cours. Alors que BSE Sensex a terminé en baisse de 12,17 points à 57 794,32, l’indice Borader Nifty 50 s’est établi simplement au-dessus de 17 200 à 17 203 avec un biais négatif. « Les marchés devraient rester sur le côté au cours des prochaines sessions en raison du faible volume en raison de l’ambiance des vacances et du manque de déclencheur. Les investisseurs sont prudents et restent sur la touche compte tenu de l’incertitude entourant la gravité des cas Omicron. La saison des résultats du troisième trimestre et la préparation de la prochaine session budgétaire seraient des événements clés que le marché rechercherait en janvier, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Les actions à l’honneur aujourd’hui

Systèmes d’information CMS : La société fera ses débuts en bourse aujourd’hui (31 décembre). CMS Info Systems, l’une des plus grandes sociétés de gestion de trésorerie en Inde, est la dernière à être cotée en bourse en 2021. L’introduction en bourse de Rs 1,100 crore de CMS Info Systems a été souscrite 1,95 fois du 21 au 23 décembre. Le prix d’émission final est fixé à Rs 216 par action.

PB Fintech : La société basée sur Internet a approuvé des investissements allant jusqu’à Rs 700 crore en une ou plusieurs tranches dans Policybazaar Insurance Brokers Pvt Ltd au cours des exercices 22 et FY23, et jusqu’à Rs 299,99 crore dans Paisabazaar Marketing and Consulting Pvt Ltd.

Banque Nationale de l’Inde: Le prêteur a annoncé un investissement de Rs 34,03 crore pour une participation de 9,95 % dans India International Clearing Corporation (IFSC), afin de renforcer l’infrastructure des marchés financiers. SBI a également annoncé qu’il se dirigeait vers de nouvelles références de taux d’intérêt recommandées rendues nécessaires par l’arrêt du LIBOR pour ses activités quotidiennes et dans la tarification des produits. Toutes les nouvelles transactions seront référencées aux nouveaux taux de référence à partir du 1er janvier, selon les recommandations de la RBI et d’autres régulateurs bancaires mondiaux.

Banque RBL : Le conseil d’administration de RBL Bank a formé jeudi un comité de recherche pour identifier des candidats au poste de PDG et de directeur général, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la banque. Actuellement, la banque est dirigée par le directeur général par intérim Rajeev Ahuja dont la nomination a été approuvée mercredi par RBI pour trois mois à compter du 25 décembre.

Indigo: Les actionnaires d’InterGlobe Aviation, qui exploite IndiGo, ont adopté une résolution visant à modifier une clause litigieuse RoFR dans les statuts de la société, selon un dossier réglementaire. Le dossier d’échange a révélé que 99,99 % des actionnaires ont voté en faveur de la résolution. L’amendement donne aux promoteurs le droit de premier refus sur l’acquisition de la participation de chacun dans la société.

Première banque IDFC : Le prêteur lors de sa réunion du conseil d’administration a examiné une proposition de fusion de ‘IDFC Ltd’ et ‘IDFC Financial Holding Company (Promoter Group) avec elle. Le conseil d’administration a exprimé qu’il est en faveur de la fusion en principe, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration, des actionnaires, des créanciers, des approbations statutaires et réglementaires des entités respectives.

Power Grid Corporation de l’Inde : La société a approuvé la proposition d’investissement pour « l’expansion des télécommunications POWERGRID dans les centres de données et pour établir un centre de données à Manesar à un coût estimé de Rs 322 crore ».

Stocks textiles : Les stocks de textiles pourraient connaître une action aujourd’hui alors que le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC), sur les recommandations du Conseil de la TPS, a annoncé que le taux de la TPS sur les vêtements, les textiles et les chaussures passerait de 5 % à 12 %. avec effet au 1er janvier 2022.

