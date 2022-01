SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 Index Fund – Détails

Offre de nouveau fonds SBI 2022 : le régime a une échéance prédéfinie au 30 septembre 2026, permettant au régime d’investir dans des titres arrivant à échéance autour de la date d’échéance du régime.

SBI Mutual Fund a lancé le SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 Index Fund. Il s’agit d’un fonds indiciel à échéance cible à durée indéterminée qui investit dans des composants de l’indice Nifty CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50. La nouvelle offre de fonds a été ouverte le 3 janvier 2022. Elle se clôturera le 17 janvier 2022.

Dans un communiqué, SBI MF a déclaré que l’objectif d’investissement du programme est de fournir des rendements qui correspondent étroitement aux rendements totaux des titres représentés par l’indice sous-jacent, sous réserve d’une erreur de suivi.

Qui doit investir ?

DP Singh, Chief Business Officer, a déclaré : « Le fonds convient aux investisseurs qui recherchent un revenu sur la période d’échéance cible et des solutions de revenu fixe plus sûres.

« Avec l’ajout du fonds indiciel SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50, nous continuons d’augmenter notre portefeuille d’offres dans l’espace d’investissement passif à revenu fixe, en plus de nos fonds gérés activement. Ce fonds offre un avantage d’indexation aux investisseurs, avec des gains en capital à long terme dans les fonds communs de placement de la dette imposés à 20 % après l’indexation, contre 30 % sans indexation (en supposant le taux de revenu le plus élevé) dans les options d’investissement traditionnelles », a-t-il ajouté.

Rajeev Radhakrishnan, CIO – Fixed Income, a déclaré : « Le fonds offre une opportunité d’acquérir une exposition aux obligations CPSE et au SDL, avec un avantage supplémentaire de liquidité.

« Le régime a une échéance prédéfinie du 30 septembre 2026, permettant au régime d’investir dans des titres arrivant à échéance autour de la date d’échéance du régime. Ainsi, minimisant le risque de réinvestissement. La durée du portefeuille sous-jacent diminue à mesure que le régime approche de l’échéance, étant donné que le régime suivrait un investissement à échéance définie, à savoir septembre 2026. Par conséquent, s’il est détenu jusqu’à l’échéance, le risque de durée associé à l’investissement est minimal », a-t-il ajouté.

Le système de fonds indiciel investirait entre 95 et 100 % d’investissement dans des titres couverts par l’indice Nifty CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50. Il peut également investir jusqu’à 5 % dans des titres d’État arrivant à échéance à la date d’échéance ou avant la date d’échéance du programme, des instruments du marché monétaire, y compris des pensions tripartites et des parts de fonds communs de placement liquides.

Le montant minimum de demande (pendant la période NFO) requis est de Rs. 5 000 et en multiples de Re.1 par la suite. Dinesh Ahuja est le gestionnaire de fonds du programme.

