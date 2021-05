SBI devrait être en mesure de construire un livre de Rs 2000 crore grâce à l’ECLGS étendu: Dinesh Khara

Le président d’IBA, Rajkiran Rai G, a déclaré que les produits avaient été standardisés avec les approbations de tous les conseils d’administration des banques du secteur public la semaine dernière.

Le président du plus grand prêteur de la State Bank of India (SBI), Dinesh Kumar Khara, a déclaré dimanche que, selon l’évaluation préliminaire, la banque devrait être en mesure de constituer un portefeuille de 2 000 crores de roupies grâce au programme élargi de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS). Khara a fait ce commentaire lors d’une conférence de presse conjointe du SBI et de l’Association des banques indiennes (IBA) pour lancer des produits de prêt Covid standardisés par les banques du secteur public.

Plus tôt dans la journée, le ministère des Finances avait élargi la portée de l’ECLGS à 3 lakh crore de Rs pour couvrir des prêts allant jusqu’à 2 crore de Rs pour la mise en place d’usines de production d’oxygène sur place dans des établissements de santé et a intégré le secteur de l’aviation civile en difficulté.

Khara a déclaré que les banques du secteur public avaient mis au point trois ensembles de produits pour créer un «livre Covid» dans le cadre du programme de liquidité de la Reserve Bank of India (RBI) et de l’ECLGS. Les mesures d’allègement comprennent un prêt aux entreprises de santé pour la mise en place d’usines d’oxygène, d’établissements de santé et des prêts personnels non garantis pour le traitement de Covid-19.

Le taux d’intérêt des prêts commerciaux accordés pour la mise en place d’une usine d’oxygène dans le cadre de l’ECGLS sera plafonné à 7,5%, et le remboursement pourra être effectué en cinq ans. Les banques n’ont pas spécifié de taux pour les autres prêts aux établissements de santé. Cependant, le taux d’intérêt sera de 8,5% à SBI, a déclaré Khara. En dehors de cela, les emprunteurs peuvent bénéficier de prêts de Rs 25 000 à Rs 5 lakh pour le traitement Covid-19 avec une durée de cinq ans.

Il a également déclaré que les clients optant pour la restructuration devront demander une refonte sur le site Web ou manuellement dans une agence bancaire. Le 5 mai, la RBI avait autorisé les prêteurs à procéder à une nouvelle restructuration des comptes de détail et des MPME. Le processus de résolution sera invoqué dans 30 jours et le dernier jour d’invocation est le 30 septembre 2021. Par la suite, le plan de résolution sera mis en œuvre dans les 90 jours, ou au plus tard le 31 décembre 2021. La période de moratoire sur les prêts sera d’un maximum de deux ans, commençant peu après l’invocation.

