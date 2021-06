SBI est susceptible de transférer Rs 20 000 crore NPA à National Asset Reconstruction Company

in

“Dans le cas où la récupération est plus élevée, en supposant qu’elle soit de 40%, les prêteurs obtiendront l’avantage via des reçus de garantie”, a déclaré le responsable de la banque.

Par Ankur Mishra

La State Bank of India (SBI) a identifié des créances douteuses d’une valeur de 20 000 crores de roupies qu’elle envisage de transférer à la National Asset Reconstruction Company (NARCL), ont déclaré à FE des sources proches du développement. Ces actifs non productifs (NPA) comprennent Essar Power Gujarat, Coastal Energy et Reliance Naval.

Au total, les banques ont identifié 22 comptes stressés d’une valeur d’environ 89 000 crores de roupies qu’elles souhaitent transférer à NARCL dans la première phase. Au fil du temps, les prêteurs devraient transférer des prêts d’une valeur de près de 2 millions de roupies lakh à la mauvaise banque.

Dans une réponse par e-mail à FE, SBI a déclaré: “C’est une politique de la banque de ne pas commenter les comptes individuels et leur traitement.”

FE a également appris que les directives opérationnelles de la NARCL en sont aux dernières étapes, mais que la valeur à laquelle les actifs seront transférés n’a pas encore été décidée.

Expliquant le processus de la NARCL, un haut responsable de la banque a déclaré: “Supposons que des NPA d’une valeur de 89 000 crores de Rs soient transférés à la NARCL avec une décote de 80%, la NARCL achètera l’exposition à 17 800 crores de Rs.” Sur le crore de Rs 17 800, NARCL fournira un montant initial de 15 % aux banques et émettra des reçus de garantie (SR) pour les 85 % restants ou 15 130 crore de Rs. L’encaissement initial que les banques reçoivent entraînerait une reprise de provision pour les prêteurs.

Les comptes que les banques ont choisi de transférer à la NARCL doivent être entièrement fournis par les prêteurs, conformément aux instructions de l’Association des banques indiennes (IBA). Les comptes NPA ne doivent pas non plus être classés dans la catégorie fraude ou proches d’une résolution pour être éligibles à être envoyés à la NARCL.

Le président d’IBA, Rajkiran Rai G, a déclaré que les banques avaient identifié des comptes NPA de 89 000 crores de roupies qui pourraient aller à l’ARC dans la première phase. Rai a ajouté que seulement si la direction de l’ARC jugeait ces actifs intéressants, elle ferait une offre aux banques.

Rai, qui est également directeur général et PDG de l’Union Bank of India, a déclaré que sur le montant total, l’Union Bank a identifié 7 800 crores de créances douteuses à envoyer à la NARCL. De même, le directeur général et PDG de la Punjab National Bank (PNB) SS Mallikarjun Rao avait déclaré que le prêteur avait identifié des NPA de 8 000 crores de roupies à envoyer à la NARCL.

Dans son discours sur le budget, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé la création d’une ARC et d’une société de gestion d’actifs (AMC) pour la résolution des actifs stressés.

