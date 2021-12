SBI et Adani Capital signent un pacte de co-prêt aux agriculteurs

La Reserve Bank of India (RBI) a publié des directives sur le programme de co-prêt pour les banques et les NBFC pour les prêts aux secteurs prioritaires, afin d’améliorer les flux de crédit vers les secteurs de l’économie mal desservis, a déclaré la banque dans un communiqué, ajoutant que le modèle vise à donner l’emprunteur le meilleur taux d’intérêt et une meilleure portée.

La State Bank of India (SBI) a signé jeudi un accord avec Adani Capital, la société financière non bancaire (NBFC) du groupe Adani, pour un co-prêt aux agriculteurs pour l’achat de tracteurs et d’outils agricoles.

« Ce partenariat aidera SBI à élargir sa clientèle, à se connecter avec le segment agricole mal desservi du pays et à contribuer davantage à la croissance de l’économie agricole indienne. Nous continuerons à travailler avec davantage de NBFC afin d’atteindre un maximum de clients dans des régions éloignées et de fournir des services bancaires du dernier kilomètre », a déclaré le président du SBI, Dinesh Khara.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a publié des directives sur le programme de co-prêt pour les banques et les NBFC pour les prêts aux secteurs prioritaires, afin d’améliorer les flux de crédit vers les secteurs de l’économie mal desservis, a déclaré la banque dans un communiqué, ajoutant que le modèle vise à donner l’emprunteur le meilleur taux d’intérêt et une meilleure portée.

Enregistrée en 2017, Adani Capital est une NBFC d’importance systémique sans dépôt avec un actif total sous gestion (AUM) de Rs 1 292 crore au 31 mars. La NBFC comptait 28 000 clients répartis dans 63 succursales dans 6 États, dont le Maharashtra, le Gujarat et le Rajasthan. , Karnataka, Tamil Nadu et Uttar Pradesh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.