SBI et Axis Bank mettent en vente de plus petits NPA d’entreprise

En novembre, SBI avait également sollicité des offres pour des SR émis contre son exposition à CM Smith and Sons par Invent Assets Securitization & Reconstruction en janvier 2015.

La State Bank of India (SBI) et l’Axis Bank ont ​​recherché mardi des acheteurs pour deux comptes distincts d’actifs non productifs (NPA). Ces derniers mois, les banques ont sollicité des offres d’entreprises de reconstruction d’actifs (ARC) pour des actifs douteux qui ne seront probablement pas résolus par l’ARC national ou par la voie de l’insolvabilité.

Mardi, SBI a demandé des offres en espèces pour son exposition de 68,31 crores de Rs à Steelco Gujarat, le prix de réserve étant fixé à 38 crores de Rs. Axis Bank a mis en vente sa facilité d’emprunt commercial externe à Anrak Aluminium, qui s’élevait à 22,75 millions de dollars, ou 170,6 crores de Rs, au 30 septembre. Le prix de réserve a été fixé à 5,44 millions de dollars, ou 40,8 crores de Rs.

Jusqu’à présent, au cours du trimestre de décembre, SBI a annoncé des enchères pour des NPA d’une valeur de Rs 6 205 crore. La liste des prêts comprend les comptes de KSK Mahanadi Power et Coastal Energen, qui sont deux des grands actifs électriques qui restent en suspens.

Les banques ont également commencé à rechercher des acheteurs pour les reçus de garantie (SR) émis contre les ventes de prêts irrécouvrables d’il y a sept ou huit ans. Les dirigeants de l’industrie auxquels FE a parlé ont déclaré que les SR qui n’ont pas été rachetés sont susceptibles d’attirer un approvisionnement accru et les prêteurs peuvent vouloir encaisser plutôt que fournir plus.

La Banque de l’Inde a publié mardi un avis sollicitant des offres pour des SR d’une valeur nominale de 14,67 crores de roupies émis contre des prêts à Madanapalle Spinning Mills par Maximus ARC en novembre 2017. En novembre, SBI avait également sollicité des offres pour des SR émis contre son exposition à CM Smith and Sons par Invent Assets Securitization & Reconstruction en janvier 2015.

