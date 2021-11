SBI et Jamshedpur Football Club concluent un partenariat pour promouvoir le football dans le pays

Le maillot de match JFC aura désormais le logo SBI à l’arrière.

SBI, a conclu un partenariat stratégique avec JFC dans le but de soutenir et de promouvoir le football indien. Avec ce partenariat, SBI sera l’un des principaux sponsors du JFC. La banque a signé un accord historique avec le JFC, ce qui en fait une première grande entreprise de SBI dans le football.

L’Inde a une riche histoire du football et ce n’est qu’une question de temps que l’Inde entre sur la grande scène du football, a déclaré Ashwani Bhatia, MD, SBI. « Il y a eu des progrès rapides dans le football indien au cours de la dernière décennie, en particulier avec l’avènement de la Super League indienne. Tata Steel a été à l’avant-garde de la promotion du football et a continuellement produit des joueurs champions au cours des trois dernières décennies via la Tata Football Academy. JFC a une longueur d’avance dans la même direction et les tribunes bondées, chaque année, du complexe sportif JRD Tata en disent long sur la popularité du football parmi sa légion de fans. Non seulement cela, mais JFC a fait un travail incroyable dans le football de base, le football des jeunes et la formation des entraîneurs, tout en s’engageant avec ces fans. Nous entretenons également une relation de longue date avec Tata Steel et le Groupe Tata et ce partenariat nous aidera à promouvoir le sport et plus particulièrement le football. Ces raisons ont rendu notre décision très simple de nous associer à JFC, l’un des meilleurs clubs de football professionnel d’Inde », a-t-il ajouté.

Pour TV Narendran, PDG et directeur général de Tata Steel, la société espère travailler avec SBI à divers titres et former une grande association pour les années à venir. « Je suis sûr que ce partenariat contribuera à créer une grande valeur pour nos équipes seniors et juniors de l’ISL, notre base de fans et nos entraîneurs et établira des références dans le football », a-t-il souligné.

L’emblématique maillot de match JFC aura désormais le logo SBI à l’arrière. Les deux marques s’engageront également activement auprès des fans via l’équipe première et également lors de la diffusion de la Super League indienne (ISL). L’interaction avec les fans se poursuivra également sur les plateformes numériques de SBI et JFC.

