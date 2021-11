SBI et U GRO visent à co-prêter des prêts jusqu’à Rs 500 crores aux MPME d’ici mars 2022

La part des MPME dans le crédit bancaire brut total de l’Inde s’élevait à 12,04 % en septembre 2021, en légère baisse par rapport à 12,15 % en août 2021, selon les données de la RBI. (Image: Pixabay)

Crédit et financement pour les MPME : Le prêteur numérique U GRO Capital a annoncé mercredi un partenariat avec la State Bank of India (SBI) pour débourser jusqu’à Rs 500 crores d’ici mars 2022 via le co-prêt. La Reserve Bank of India (RBI) avait publié des directives en novembre de l’année dernière dans le cadre du modèle de co-origine pour les sociétés financières non bancaires (NBFC) et les banques afin de prêter conjointement afin d’améliorer l’accès au crédit aux segments mal desservis. Selon RBI, les banques prennent leur part des prêts individuels dos à dos dans leurs livres dans un modèle de co-prêt. Cependant, les NBFC sont tenues de conserver une part d’au moins 20 pour cent des prêts individuels dans leurs livres.

Le rapprochement tirera parti des prouesses de SBI du côté du passif et des capacités de création et du moteur de souscription distinctif d’U GRO Capital du côté des actifs, a déclaré U GRO dans un communiqué. Le crédit sera étendu dans le cadre du programme Sanjeevani de U GRO jusqu’à Rs 3 crore. Le programme Sanjeevani a été lancé en juin de l’année dernière et a déboursé plus de 750 crores de roupies au 31 octobre 2021. U GRO s’intégrerait à la banque sur sa plate-forme GRO-xStream. La société a intégré plus de 15 partenaires fintech/NBFC du côté des actifs et des banques du côté du passif. Elle a déjà un accord de co-prêt avec Bank of Baroda et IDBI Bank.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

« Cette collaboration améliorera encore notre réseau de distribution, car nous visons à étendre notre portée de crédit à davantage de MPME », a déclaré Dinesh Khara, président de la State Bank of India dans un communiqué. Shachindra Nath, président exécutif et directeur général d’U GRO Capital, a déclaré : « Nous pensons que la prochaine décennie sera entièrement consacrée à la collaboration entre les grandes banques et les NBFC/fintechs de niche dans lesquelles le prêt en tant que service deviendrait la force dominante. » U GRO compte 55 succursales dans 9 États et vise à étendre le réseau de succursales à 100 d’ici FY22. La société a déclaré qu’elle visait à atteindre 1% de part de marché des crédits en cours pour les MPME en Inde d’ici 2025.

La part des MPME dans le crédit bancaire brut total de l’Inde s’élevait à 12,04 % en septembre 2021, en légère baisse par rapport à 12,15 % en août 2021, selon les données de la RBI. Le déploiement total du crédit bancaire en septembre aux MPME était de Rs 13,20 crore lakh tandis que le crédit bancaire brut global s’élevait à Rs 109,56 lakh crore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.