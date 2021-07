SBI General Arogya Supreme : Lancement d’un plan d’assurance maladie complet doté d’une fonction de recharge

Image représentative

SBI General Insurance a lancé un plan d’assurance maladie complet « Arogya Supreme ». Il s’agit d’un plan spécifique conçu pour garantir que les clients puissent bénéficier d’une couverture d’assurance maladie complète, comprenant 20 couvertures de base et 8 couvertures facultatives, a indiqué la compagnie d’assurance dans un communiqué.

SBI Arogya Supreme promet une large gamme d’options de somme assurée jusqu’à Rs 5 crore, où les clients peuvent choisir parmi trois options – Pro, Plus et Premium en fonction de la somme assurée et des caractéristiques de couverture. Le nouveau plan offre également des couvertures conviviales telles que le renouvellement du capital assuré, la prestation de récupération, la visite de compassion, etc.

SBI General Insurance a en outre déclaré que les clients auront également la possibilité de choisir la durée de la police allant de 1 à 3 ans.

Commentant la politique Arogya Supreme, PC Kandpal, MD & CEO, SBI General Insurance Company, a déclaré : « Dans le scénario d’aujourd’hui, l’assurance maladie est devenue une nécessité et non une option. Arogya Supreme, un plan d’assurance maladie complet, avec une fonction de réintégration et un large éventail de sommes assurées, permettra aux clients de choisir la prime et la durée qui conviennent à leurs besoins.

Quoi de neuf?

La pandémie de Covid-19 et les souffrances des personnes qui en découlent ont souligné l’importance de sécuriser ses finances avec une assurance maladie adéquate. Avec des symptômes divers et changeants, les personnes touchées subissent des traitements variés.

Dans une telle situation où il existe une possibilité que la couverture d’assurance maladie soit épuisée, la police d’assurance santé Arogya Supreme est dotée d’une fonction de recharge, qui permet au preneur d’assurance de recharger la totalité de la somme assurée si la somme assurée existante en vertu de la police est épuisée quel que soit le traitement. .

“Arogya Supreme est un produit complet et déposé avec de multiples avantages et couvertures pour un client de détail, cependant, nous avons l’intention de mettre en cascade toutes les fonctionnalités/couvertures déposées, progressivement”, a déclaré l’assureur.

