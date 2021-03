SBI General Insurance pour couvrir le coût du vaccin COVID-19 pour les bénéficiaires à faible revenu dans le Maharashtra, Andhra Pradesh

À compter de jeudi, cette initiative fournira la vaccination gratuite contre le COVID-19 à plus de 37 000 bénéficiaires couvrant les personnes âgées et les personnes souffrant de comorbidités dans certains endroits. (Photo / fichier PTI)

La SBI General Insurance a annoncé jeudi qu’elle couvrirait le coût de la vaccination COVID-19 pour des sections de groupes à faible revenu dans le Maharashtra et l’Andhra Pradesh dans le cadre de son activité de RSE.

Grâce à ce programme, SBI General couvrira le coût de deux vaccins contre le COVID-19 pour les groupes à faible revenu dans le Maharashtra et l’Andhra Pradesh, a-t-il déclaré.

À compter de jeudi, cette initiative fournira la vaccination gratuite contre le COVID-19 à plus de 37 000 bénéficiaires couvrant les personnes âgées et les personnes souffrant de comorbidités dans certains endroits.

Les sites comprennent Usmanabad, Raigad, Palghar, Jalgoan, Latur, Ahmednagar, le sous-district de Yavatmal et Chandrapur, à la périphérie de Mumbai, à la périphérie de Pune, à la périphérie de Nagpur, dans le Maharashtra et Amaravati (ceinture de Vijayawada) dans l’Andhra Pradesh, a-t-il précisé.

«À notre petite échelle, nous essayons de soutenir la campagne de vaccination du gouvernement contre le COVID-19 en atteignant la section défavorisée de la société et en leur fournissant deux vaccins gratuits dans les hôpitaux privés.

«Cela vise également à accélérer la campagne de vaccination vers la population dans le besoin dès que possible, ce qui contribuera davantage à freiner la propagation du coronavirus», a déclaré PC Kandpal, directeur général et PDG de SBI General Insurance.

Le régulateur du secteur des assurances, Irdai, avait demandé au début du mois aux assureurs de jouer un rôle actif dans la sensibilisation des assurés sur la campagne de vaccination et de les aider dans ce dossier.

Sanjay Datta, Chief – Underwriting & Claims, ICICI Lombard General Insurance, a déclaré que la société sensibilisait les clients en leur envoyant des messages sur la vaccination.

«Nous communiquons avec tout le monde en leur envoyant des messages et en menant des campagnes sur les réseaux sociaux et autres plateformes ouvertes.

«Nous leur disons quels sont les endroits d’où ils peuvent obtenir les coups. Nous voulons les encourager à se faire vacciner », a déclaré Datta à PTI.

Kayzad Hiramanek, chef des opérations et de l’expérience client de Bajaj Allianz Life, a déclaré: «Nous nous sommes engagés avec nos clients tout au long de l’épidémie de cette pandémie pour être prudents et se protéger. Plusieurs communications en cours sur notre site Web, des poignées de médias sociaux ainsi que des courriels, entre autres, sont en cours.

«Nous continuerons à tirer parti de ces plates-formes pour les informer également sur la vaccination et se faire vacciner, ainsi que les membres de leur famille, à temps.»

Savez-vous ce que c’est? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.