SBI, HDFC Bank, ICICI ou titulaire d’un compte à dépôt fixe de toute autre banque ? La nouvelle règle FD peut réduire vos rendements

La Reserve Bank of India a récemment annoncé un changement dans la règle des taux d’intérêt applicables aux dépôts fixes nationaux en souffrance dans les banques et les banques coopératives. Conformément à la décision de la RBI, les titulaires de comptes de dépôt fixe (FD) dans toutes les banques et banques coopératives obtiendront une baisse du taux de dépôt d’épargne ou du taux d’intérêt FD contracté sur les dépôts en souffrance.

« Après examen de ces instructions, il a été décidé que si un dépôt à terme (TD) arrive à échéance et que le produit n’est pas payé, le montant non réclamé à la banque attirera le taux d’intérêt applicable au compte d’épargne ou le taux d’intérêt contractuel sur le TD mûri, selon le plus bas », a déclaré la RBI.

Qu’est ce qui a changé

La règle précédente pour les dépôts en souffrance dans les banques disait : « Si un dépôt à terme arrive à échéance et que le produit n’est pas payé, le montant non réclamé à la banque entraînera le taux d’intérêt applicable aux dépôts d’épargne. Cependant, cela a maintenant été modifié pour :

« Si un dépôt à terme (TD) arrive à échéance et que le produit n’est pas payé, le montant non réclamé à la banque attirera le taux d’intérêt applicable au compte d’épargne ou le taux d’intérêt contractuel sur le TD arrivé à échéance, selon le plus bas des deux ».

De même, la règle précédente sur les dépôts en souffrance pour les banques coopératives stipulait que « si un dépôt à terme arrive à échéance et que le produit n’est pas payé, le montant non réclamé à la banque coopérative entraînera le taux d’intérêt applicable aux dépôts d’épargne ». Cela a été changé en :

« Si un dépôt à terme (TD) arrive à échéance et que le produit n’est pas payé, le montant non réclamé à la banque coopérative attirera le taux d’intérêt applicable au compte d’épargne ou le taux d’intérêt contractuel sur le TD arrivé à échéance, selon le plus bas des deux ».

Les implications de la nouvelle règle expliquées

La nouvelle règle s’appliquera aux clients FD de toutes les banques, y compris la State Bank of India (SBI), la HDFC Bank, la ICICI Bank, etc. et les banques coopératives.

Les banques offrant déjà des taux d’intérêt bas sur les FD et les dépôts sur compte d’épargne, la nouvelle décision de la RBI n’aurait pas beaucoup d’impact sur les dépôts fixes en souffrance. Comme les banques appliquaient déjà des taux d’intérêt sur les dépôts d’épargne sur le montant en souffrance. Et les taux d’intérêt des dépôts d’épargne proposés par les prêteurs sont généralement inférieurs aux taux FD.

Cependant, compte tenu de la baisse des taux de FD chez tous les prêteurs, la décision de la RBI garantirait que seul le taux d’intérêt le plus bas s’applique aux FD en souffrance.

Que doivent faire les clients ?

Compte tenu de la nouvelle décision de la RBI, les clients des banques devraient soit retirer le montant FD à l’échéance, soit le réinvestir dans un nouveau compte FD.

