SBI Holdings lancera le premier fonds crypto du Japon avant la fin de 2021

AnTy3 septembre 2021

Le géant financier japonais SBI Holdings prévoit désormais de lancer le premier fonds de crypto-monnaie du pays avant la fin de l’année. Avec cette offre, la société vise à donner aux investisseurs individuels un moyen de diversifier leur portefeuille plus large, a rapporté Bloomberg.

Le fonds qui cherche à être lancé d’ici la fin novembre pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de dollars.

Il investira dans Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) et d’autres actifs cryptographiques, a déclaré Tomoya Asakura, qui supervise la gestion d’actifs pour le plus grand courtier en ligne du Japon, la filiale de SBI Morningstar Japan. KK

“Je veux que les gens le maintiennent avec d’autres actifs et découvrent par eux-mêmes à quel point cela peut être utile pour diversifier les portefeuilles”, a déclaré Asakura à Bloomberg, ajoutant que si le fonds réussissait, la société “agirait rapidement” pour en lancer un deuxième.

Les investisseurs du fonds peuvent être tenus de verser un minimum d’environ 1 million de yens (9 100 $) à 3 millions de yens.

Asakura a en outre déclaré que ce fonds serait principalement destiné aux personnes qui comprennent les risques associés aux crypto-monnaies, tels qu’une volatilité élevée.

Il a fallu quatre ans à SBI pour en arriver là, principalement en raison du resserrement des restrictions imposées par le Japon sur les investissements cryptographiques.

Plus tôt le mois dernier, le commissaire de l’Agence des services financiers (FSA) du Japon, Junichi Nakajima, a déclaré qu’il était ouvert aux avantages potentiels de la cryptographie, mais a ajouté que les monnaies numériques sont actuellement utilisées principalement à des fins de spéculation et d’investissement et non comme moyen de transfert d’argent. Nakajima a dit à l’époque,

“Nous devons examiner attentivement s’il est nécessaire de faciliter l’investissement du grand public dans les actifs cryptographiques.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.