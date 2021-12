SBI Holdings va lancer le premier fonds crypto du Japon ; Y compris BTC, ETH, DOT, LINK, XRP & BCH

Commerce et investissement

SBI Holdings va lancer le premier fonds crypto du Japon ; Y compris BTC, ETH, DOT, LINK, LTC, XRP et BCH

La société japonaise de services financiers SBI Holdings a annoncé le lancement du premier fonds de crypto-monnaie du Japon pour les investisseurs de détail qui investira dans sept actifs cryptographiques majeurs.

Ces actifs comprennent les deux principaux cryptos, Bitcoin (BTC) et Ether (ETH), qui se négocient respectivement sous 47 000 $ et 4 000 $, ainsi que Polkadot (DOT), Chainlink (LINK), XRP, Litecoin (LTC) et Bitcoin Espèces (BCH).

Selon l’annonce officielle, ce fonds d’actifs de crypto-monnaie SBI est le premier au Japon à investir directement dans la crypto pour les investisseurs généraux.

Le nombre maximum de ses détenteurs est de 499, a déclaré SBI, ajoutant: « Ce produit est un investissement de 5 millions de yens ou plus en unités de 1 million de yens » (un peu moins de 9 000 $) sans limite supérieure.

Le fonds aura une période d’investissement d’un an et vise à gérer au moins 10 milliards de yens (environ 88 millions de dollars). La période de demande d’achat se situe entre le 17 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, tandis que la période de contrat sera entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023.

Au cas où un actif cryptographique acquiert une forte domination dans le fonds cryptographique, la composition sera rééquilibrée, conformément à l’annonce.

En plus d’autoriser le commerce de crypto, SBI a déclaré qu’il « peut temporairement prêter les actifs de crypto-monnaie » à vendre à un échange de crypto pendant une courte période de temps à titre de mesure technique.

La société facturera une commission de vente de 3,3% et des frais de gestion de 0,66%.

Le fonds allouera 20% de l’investissement dans la cryptographie au cours des trois prochains mois, en fonction des conditions du marché.

Début septembre, Tomoya Asakura, qui supervise la gestion d’actifs pour la plus grande société de courtage en ligne du Japon, a déclaré à Bloomberg : « Une fois que les gens le ressentiront de première main… ils comprendront que nous ne recommandons pas les crypto-monnaies comme outil de spéculation.

Pendant ce temps, dans son annonce officielle, SBI a noté le lancement de l’ETF à terme Bitcoin qui a augmenté la valeur des crypto-actifs et l’utilisation généralisée des NFT utilisant la technologie blockchain.

