SBI investit 20 millions de dollars dans ce fournisseur de paiements avant l’introduction en bourse de 100 millions de dollars

La State Bank of India a investi 20 millions de dollars dans la société de paiement aux commerçants Pine Labs, avant l’introduction en bourse proposée par la société aux États-Unis plus tard cette année. Plus tôt en 2021, Pine Labs a levé environ 600 millions de dollars, suivi d’une levée de fonds de 100 millions de dollars de l’Invesco Developing Markets Fund, basé aux États-Unis. Pine Labs souhaite augmenter ses offres de commerce marchand au point de vente hors ligne et cherche maintenant à développer Plural, sa nouvelle marque de produits de paiement en ligne.

L’investissement de SBI précède l’introduction en bourse proposée par Pine Labs aux États-Unis, pour laquelle la société aurait nommé Morgan Stanley et Goldman Sachs en tant que conseillers. Il vise une valorisation de 6 milliards de dollars via l’émission publique. Dans une interview accordée aux médias l’année dernière, le PDG de Pine Labs, Amrish Rau, avait révélé que Pine Labs était en contact avec des cabinets d’avocats, des auditeurs et des banquiers depuis un an en ce qui concerne l’introduction en bourse, mais n’a pas décidé de la date de sa liste.

Bien que les discussions n’en soient qu’à leurs débuts, Pine Labs pourrait chercher à lever au moins 100 millions de dollars, a déclaré un précédent rapport de l’Economic Times citant des sources non identifiées. Morgan Stanley et Goldman Sachs ont été mandatés pour l’introduction en bourse, et ils visent cette année aux États-Unis, selon le rapport.

Pine Labs, qui fournit des solutions de paiement aux commerçants, de PoS et d’achat immédiat, paiement ultérieur (BNPL), étend son activité d’achat immédiat, paiement ultérieur (BNPL) en Inde et en Asie du Sud-Est. La société est entrée dans l’espace des paiements grand public avec son acquisition en avril 2021 de Fave, l’une des principales plateformes fintech grand public d’Asie du Sud-Est, et est également présente dans le segment des cadeaux, des prépayés et de la valeur stockée grâce à son acquisition en 2019 de Qwikcilver. La société est soutenue par Sequoia Capital, Temasek Holdings, Actis, PayPal et Mastercard parmi d’autres investisseurs mondiaux.

