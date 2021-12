SBI investit Rs 100 crore pour une participation minoritaire dans JSW Cement

L’investissement aidera JSW Cement à étendre sa capacité à 25 millions de tonnes par an (MTPA) contre 14 MTPA actuellement.

La State Bank of India (SBI) a acquis une participation minoritaire dans JSW Cement en investissant Rs 100 crore dans des actions privilégiées obligatoirement convertibles (CCPS) de la société, a annoncé mardi cette dernière. L’investissement aidera JSW Cement à étendre sa capacité à 25 millions de tonnes par an (MTPA) contre 14 MTPA actuellement.

La conversion de CCPS en actions ordinaires de la société sera liée aux performances commerciales et à l’évaluation futures de la société déterminées au moment de l’offre publique initiale (IPO) proposée, a déclaré JSW Cements.

La société prévoit de lancer une introduction en bourse au cours des 12 à 18 prochains mois, a déclaré Narinder Singh Kahlon, directeur des finances chez JSW Cement. « En trois ans, nous avons augmenté notre capacité de 6 MTPA à 14 MTPA et travaillons maintenant vers la réalisation du jalon des 25 MTPA au cours des 24 prochains mois… Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à SBI en tant qu’investisseur stratégique chez JSW Cement et j’attends avec impatience une association longue et fructueuse avec eux », a déclaré Parth Jindal, directeur général de JSW Cement.

L’investissement de SBI fait suite à des investissements de 1 500 crores de roupies dans la société par deux investisseurs mondiaux en capital-investissement – ​​Apollo Global Management via son entité d’investissement à Singapour et Synergy Metals Investments Holding – plus tôt cette année.

