SBI lance l’ouverture d’un compte d’épargne basé sur Video KYC via YONO – Vérifier la fonctionnalité

Les clients peuvent ouvrir un nouveau compte d’épargne SBI sans avoir à se rendre à l’agence bancaire.

State Bank of India (SBI), a lancé une fonction d’ouverture de compte basée sur Video KYC sur son application bancaire mobile – YONO. La fonctionnalité d’ouverture de compte basée sur Video KYC aidera les individus à ouvrir un compte avec SBI sans avoir à se rendre dans une agence bancaire. La fonctionnalité est une initiative numérique alimentée par l’intelligence artificielle (IA) et la technologie de reconnaissance faciale est un processus sans contact et sans papier.

Cette fonctionnalité vidéo KYC sera disponible pour les personnes qui envisagent d’ouvrir un nouveau compte d’épargne auprès de la Banque d’État. SBI propose une fonction d’ouverture de compte en ligne sans papier et sans contact sur son application bancaire mobile YONO.

Voici comment ouvrir votre compte d’épargne en ligne;

Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, il faut télécharger et installer l’application YONO, puis cliquer sur «Nouveau sur SBI» et sélectionner «Compte d’épargne Insta Plus». Ils devront entrer leurs détails Aadhaar dans l’application et une fois l’authentification Aadhar terminée, ils devront saisir des détails personnels et planifier un appel vidéo pour terminer le processus KYC. En cas de réussite de Video KYC, le compte sera automatiquement ouvert. Ainsi, les clients peuvent ouvrir un nouveau compte d’épargne SBI sans avoir à se rendre à l’agence bancaire.

Dinesh Khara, président de SBI, a déclaré: «Le lancement de la facilité d’ouverture de compte d’épargne en ligne, qui est bien nécessaire dans la situation actuelle de pandémie. C’est une longueur d’avance pour garantir la sécurité des clients, leur sécurité financière et leur rentabilité. Nous pensons que cette initiative ajoutera une nouvelle dimension à la banque mobile et permettra aux clients de passer au numérique pour leurs besoins bancaires. Ce développement est une nouvelle preuve de notre engagement en faveur d’une Inde numérique. »

Depuis son lancement en novembre 2017, YONO a été largement accepté par les clients avec 80 millions de téléchargements et plus de 37 millions d’utilisateurs enregistrés. SBI s’est associé à plus de 100 acteurs du commerce électronique dans plus de 20 catégories sur la plate-forme YONO. Les autres initiatives sur cette plate-forme incluent YONO Krishi, YONO Cash et PAPL avec plus de fonctionnalités prévues pour l’avenir.

