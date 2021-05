SBI lance un appel d’offres pour la vente de NPA d’une valeur de Rs 217 crore

Par conséquent, certains des comptes dont l’exposition est inférieure à Rs 500 crore sont identifiés par la banque pour être vendus aux ARC existants.

Le plus grand prêteur State Bank of India (SBI) a lancé mercredi des offres pour la vente de deux actifs non performants (NPA) d’une valeur de Rs 217 crore sur une base de trésorerie à 100%. La vente de NPA prend de l’importance à un moment où la National Asset Reconstruction Company (ARC) ou la bad bank prend une forme définitive. SBI a fixé un prix de réserve de Rs 42,5 crore pour deux comptes, ce qui implique une coupe de cheveux de 80%. Les deux comptes sont – Khare et Tarkunde Infrastructure et Heavy Metal and Tubes.

Selon des sources, SBI mettra probablement plus de comptes NPA en vente ce mois-ci, qui ne seront pas envoyés à l’ARC national. On s’attend à ce que l’ARC national proposé reprenne les actifs stressés hérités supérieurs à 500 crore Rs en exposition totale des banques. Par conséquent, certains des comptes dont l’exposition est inférieure à Rs 500 crore sont identifiés par la banque pour être vendus aux ARC existants.

Dans l’avis de vente mis en place par SBI mercredi, la banque a déclaré que les soumissionnaires peuvent soumettre des manifestations d’intérêt jusqu’au 17 mai 2021. Le processus d’enchères électroniques pour deux comptes NPA sera mené le 6 juin 2021. SBI a également précisé à utiliser la méthode du challenge suisse pour la mise aux enchères. “L’enchère pour les comptes ci-dessus se fait selon la méthode du défi suisse, basée sur une offre existante en main, qui aura le droit de correspondre à l’offre la plus élevée”, a déclaré SBI dans son avis de vente.

Les banques avaient mis en place des NPA d’une valeur de 5 140 crore Rs pour la vente aux ARC au cours du trimestre de mars. Sur ce, SBI avait mis des créances douteuses d’une valeur de 1 337 crore Rs en vente aux ARC.

Dans un premier temps pour mettre en place la bad bank, Padmakumar M Nair, directeur général de SBI, a été nommé mardi PDG de National ARC. Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, dans le budget pour 2021-2022, avait annoncé qu’une société de reconstruction d’actifs serait créée pour consolider et reprendre les actifs stressés existants des prêteurs et entreprendre leur résolution.

