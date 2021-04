SBI Mutual Fund lance le SBI Nifty Next 50 Index Fund, NFO, qui ouvrira du 28 avril au 11 mai 2021

Ce système d’indice ouvert suivrait l’indice Nifty Next 50, vieux de 24 ans. Le rendement de l’indice Nifty Next 50 depuis sa création était de 15,56 TCAC (au 31 mars 2021).

SBI Mutual Fund a annoncé aujourd’hui le lancement du SBI Nifty Next 50 Index Fund, un système indiciel ouvert. La société de fonds communs de placement affirme que le fonds reproduirait la performance de l’indice Nifty Next 50, de manière efficace avec des coûts relativement inférieurs.

L’objectif d’investissement du système est de fournir des rendements qui correspondent étroitement aux rendements totaux des titres tels que représentés par l’indice sous-jacent, sous réserve d’une erreur de suivi. Selon les experts, le nouveau système conviendrait aux investisseurs qui recherchent une appréciation du capital à long terme, des investissements dans des titres couverts par l’indice Nifty Next 50 et accéder à la croissance des leaders potentiels du marché.

La société affirme que le système investirait un minimum de 95% et un maximum de 100% d’investissement dans des titres couverts par l’indice Nifty Next 50 avec jusqu’à 5% dans des instruments du marché monétaire, y compris des papiers commerciaux, des titres d’État, des bons commerciaux, du Trésor. bons, repo tripartite, ayant une échéance non expirée jusqu’à un an, appel ou préavis d’argent, certificat de dépôt, bons d’utilisation et tout autre instrument similaire tel que spécifié par la Reserve Bank of India de temps à autre et unités du fonds commun de placement liquide .

Le montant minimum de demande requis est de Rs 5 000 et par multiple de Re 1 par la suite. Les investissements peuvent également être effectués au moyen de SIP quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels.

Vinay M. Tonse, directeur général et chef de la direction, SBI Mutual Fund déclare: «En tant que société de fonds, nous avons construit une solide franchise dans le domaine de l’investissement passif, en plus de nos fonds gérés activement. Le SBI Nifty Next 50 Index Fund est une bonne opportunité pour ceux qui souhaitent profiter des avantages de l’investissement passif tout en bénéficiant du potentiel de croissance des futurs leaders du marché qui composent l’indice sous-jacent. »

Ce système d’indice ouvert suivrait l’indice Nifty Next 50, vieux de 24 ans. Le rendement de l’indice Nifty Next 50 depuis sa création était de 15,56 TCAC (au 31 mars 2021).

DP Singh, Chief Business Officer, SBI Mutual Fund déclare: «Le SBI Nifty Next 50 Index Fund est notre deuxième offre de fonds indiciels en plus de notre SBI Nifty Index Fund existant et d’autres offres passives de la catégorie ETF. Nous continuerons d’élargir nos offres aux clients en les aidant à choisir leurs investissements en fonction de leurs objectifs. »

NIFTY Next 50 a été lancé le 24 décembre 1996, avec une date de base du 4 novembre 1996 et une valeur de base de 1 000 points, ce qui représentait 50 sociétés de Nifty 100 après avoir exclu les composants de Nifty 50. L’indice est bien diversifié dans les secteurs avec une exposition moins concentrée à un secteur donné. L’indice Nifty Next 50 est rééquilibré sur une base semestrielle.

